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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

دادستان جدید دیلم معرفی شد

دادستان جدید دیلم معرفی شد

بوشهر- با حضور مدیر کل دادگستری استان بوشهر از خدمات سیدحسام‌الدین حسینی قدردانی و حکم انتصاب علیرضا ایزدی به عنوان دادستان جدید شهرستان دیلم ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه دادستان به عنوان مدعی‌العموم گفت: انتظار می‌رود دادستان جدید با تکیه بر دانش حقوقی، روحیه انقلابی و تعامل سازنده با ضابطان و مسئولان اجرایی، برای ارتقای امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان گام‌های موثری بردارد.

مهدی مهرانگیز ضمن قدردانی از خدمات سیدحسام‌الدین حسینی، دادستان پیشین دیلم، افزود: وی در دوران مسئولیت خود خدمات ارزشمندی در حوزه قضایی این شهرستان ارائه کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان مردم به دستگاه قضایی اظهار کرد: عدالت‌محوری، قاطعیت در برخورد با هنجارشکنان و تکریم ارباب‌رجوع باید از اولویت‌های دادستانی باشد.

وی ادامه داد: مجموعه قضایی خادم مردم است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حفظ کرامت، به حقوق قانونی خود دسترسی پیدا کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نظارت بر حقوق عامه، صیانت از انفال و پیگیری مطالبات مردم دیلم را از دیگر وظایف دادستان برشمرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مسئول باید برای ارتقای شاخص‌های قضایی و افزایش رضایت‌مندی عمومی در شهرستان تلاش شود.

در پایان این نشست، از خدمات سیدحسام‌الدین حسینی قدردانی و حکم انتصاب علیرضا ایزدی به عنوان دادستان جدید شهرستان دیلم به وی ابلاغ شد.
 

کد مطلب 6913237

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