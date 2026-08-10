دادستان جدید دیلم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیسکل دادگستری استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه دادستان به عنوان مدعیالعموم گفت: انتظار میرود دادستان جدید با تکیه بر دانش حقوقی، روحیه انقلابی و تعامل سازنده با ضابطان و مسئولان اجرایی، برای ارتقای امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان گامهای موثری بردارد.
مهدی مهرانگیز ضمن قدردانی از خدمات سیدحسامالدین حسینی، دادستان پیشین دیلم، افزود: وی در دوران مسئولیت خود خدمات ارزشمندی در حوزه قضایی این شهرستان ارائه کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان مردم به دستگاه قضایی اظهار کرد: عدالتمحوری، قاطعیت در برخورد با هنجارشکنان و تکریم اربابرجوع باید از اولویتهای دادستانی باشد.
وی ادامه داد: مجموعه قضایی خادم مردم است و باید زمینهای فراهم شود تا شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن و با حفظ کرامت، به حقوق قانونی خود دسترسی پیدا کنند.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر نظارت بر حقوق عامه، صیانت از انفال و پیگیری مطالبات مردم دیلم را از دیگر وظایف دادستان برشمرد و گفت: با همکاری دستگاههای مسئول باید برای ارتقای شاخصهای قضایی و افزایش رضایتمندی عمومی در شهرستان تلاش شود.
در پایان این نشست، از خدمات سیدحسامالدین حسینی قدردانی و حکم انتصاب علیرضا ایزدی به عنوان دادستان جدید شهرستان دیلم به وی ابلاغ شد.
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