افزایش خشم ترامپ از وزیر جنگ کابینه اش پس از تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که نارضایتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، افزایش یافته است؛ چرا که به گفته این مقامات، هگست از برجسته‌ترین حامیان اقدام نظامی علیه ایران بوده است.

به نوشته این روزنامه، هگست ترامپ را متقاعد کرده بود که عملیات نظامی علیه ایران، «یک پیروزی‌ سریع و نسبتاً آسان» خواهد بود.

واشنگتن‌پست همچنین به نقل از دو منبع گزارش داد که هگست در دیدار با ترامپ، درباره کمبود شدید ذخایر تسلیحاتی از خود دفاع کرده و مسئولیت این وضعیت را متوجه معاون خود کرده است.

در مقابل، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید نیز در گفت‌وگو با واشنگتن ‌پست مدعی شد که هگست همچنان از «اعتماد کامل» رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار است و گزارش‌های منتشر شده در این باره را «کاملاً جعلی» خواند.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون نیز این گزارش‌ها را رد کرد و گفت: هگست هرگز درباره وضعیت ذخایر مهمات کسی را گمراه نکرده و معاون خود را مقصر [کمبود احتمالی ناشی از کمبود مهمات] ندانسته است.

وی همچنین ادعا کرد که ادعاهای مربوط به پایان یافتن ذخایر تسلیحاتی، اختلافات داخلی در وزارت جنگ و مواضع هگست درباره ایران، یک توهم بیشتر نیست.