ادعای ترامپ: آمریکا مهمات کافی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرد و مدعی شد که آمریکا مهمات کافی در اختیار دارد و در حال افزایش ذخایر خود است.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: ترسوها و خائنان دوست دارند بگویند آمریکا مهمات کمی دارد. این درست نیست.

او مدعی شد: ما بیش از آنچه بتوانیم تصور کنیم مهمات داریم و اکنون در حال افزایش ذخایر خود در سطحی هستیم که تاکنون سابقه نداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره فشار بر ذخایر مهمات و سامانه‌های رهگیری آمریکا در جریان جنگ علیه ایران منتشر شده بود. پنتاگون نیز در حالی این گزارش‌ها را رد کرده است که گزارش بازرس کل وزارت جنگ آمریکا از بروز برخی کمبودهای راهبردی در ذخایر و تنگناهایی در ظرفیت تولید و تأمین مجدد مهمات خبر داده است.