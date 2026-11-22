به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک و تکریم مقام شهدای کودک و نوجوان، با انتقاد از عملکرد مجامع بین‌المللی در حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: با وجود تدوین کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و مقررات متعدد در حوزه حقوق کودک، در عمل ضمانت اجرایی و حمایت مؤثری از کودکان وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار کودکان قربانی جنگ و درگیری در جهان افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۲۰ هزار کودک در جهان کشته یا مجروح شده‌اند و روند افزایشی این آمار، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت انعکاس مظلومیت کودکان شهید به افکار عمومی جهان تصریح کرد: وظیفه ماست که مظلومیت این کودکان را به دنیا نشان دهیم و در این مسیر، رسانه‌ها باید نقش فعال‌تری ایفا کنند.

موسوی ادامه داد: مسئولیت ما صرفاً به حضور در مراسم، عکس‌برداری و فیلم‌برداری محدود نمی‌شود؛ بلکه باید تلاش کنیم افکار عمومی جهان را نسبت به چرایی وقوع این جنایات و ناکارآمدی مقررات بین‌المللی در حمایت از انسان‌ها آگاه کنیم.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های حقوقی کشور، می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند، خواستار همکاری و همراهی رسانه‌ها برای بازتاب گسترده جنایات علیه کودکان شد.