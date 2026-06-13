اقتدار امروز ایران مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر جعفری، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنری عکس، پوستر و نقاشی با عنوان (نغمههای بیصدا) یادواره شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه شهرستان میناب و جنگ تحمیلی سوم، افزود: انقلاب اسلامی در این مقطع، یکی از حساسترین و مهمترین دورانهای تاریخی خود را پشت سر میگذارد. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ معاصر کشورمان، جایگاهی بیبدیل یافتهاند. عزت، عظمت و افتخاری که امروز ملت ایران از آن برخوردار است و همچنین توفیقاتی که مسلمانان در نتیجه این ایثارگریها در محور مقاومت به دست آوردهاند، مرهون کسانی است که در برابر دشمن ایستادگی کردند، مقاومت ورزیدند و جان خود را در این راه تقدیم کردند.
وی اظهار داشت: شهادت دانشآموزان مدرسه «شهدای شهریار» و ۲۶۸ دانشآموز دیگر در سراسر کشور در جریان جنگ تحمیلی، بار دیگر نشان داد که دشمن ما تا چه اندازه بیرحم و فاقد هرگونه ملاحظه انسانی است. برای آنان کشتن انسانها اهمیتی ندارد و حتی جان کودکان نیز ارزشی ندارد. اگر فردی که بهحق باید مجازات شود کشته شود، فریاد حقوق بشر سر میدهند و همه رسانههای خود را بسیج میکنند؛ اما زمانی که خودشان با موشکهای هدایتشونده هوشمند، مدرسهای را هدف قرار میدهند و دهها کودک بیگناه را در یک لحظه به شهادت میرسانند، نهتنها اعتراضی نمیکنند، بلکه عاملان این جنایت را تشویق و تقدیر نیز میکنند.
جعفری اضافه کرد: این جنگ تحمیلی، چهره واقعی دشمن را آشکار ساخت و حقیقت ادعاهای آنان درباره دموکراسی و حقوق بشر را نمایان کرد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «مشت آهنین» آنان از زیر «دستکش مخملی» بیرون آمد و ماهیت واقعیشان برای جهانیان آشکار شد.
وی ادامه داد: امروز افکار عمومی جهان از این جنایات متعجب و متأثر شده است و این ظرفیت برای ما فراهم شده تا ندای مظلومیت ملت ایران، مردم عزیز فلسطین، کودکان و نوجوانان غزه و مردم لبنان را به گوش جهانیان برسانیم. این رسالت میتواند از طریق فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای به بهترین شکل انجام شود.
مدیرعامل موزه دفاع مقدس مطرح کرد: امروز به برکت حضور شما، یکی از این ظرفیتها فراهم شده است تا دنیا بداند چه ظلم بزرگی علیه بشریت در حال وقوع است. از همه هنرمندان عزیزی که در اجرای این برنامه نقش داشتند صمیمانه تشکر میکنم. همچنین از تمامی افرادی که در روزهای سخت جنگ، در میدان حضور داشتند، زیر بمباران به مردم خدمت کردند و در کنار خانوادههای داغدار ایستادند، قدردانی میکنم.
وی افزود: تحمل این مصیبتها بسیار دشوار است. بسیار سخت است که پدری، فرزند خود را تا مقابل مدرسه بدرقه کند، اما ساعاتی بعد شاهد باشد که مدرسه هدف موشکهای هدایتشونده قرار گرفته است. در این حادثه، پس از اصابت نخست و شهادت تعدادی از دانشآموزان، هنگامی که مردم برای کمک و امدادرسانی در محل حاضر شدند، همان نقطه بار دیگر بهصورت هدفمند مورد حمله قرار گرفت. این اقدام، نمونهای آشکار از جنایت عمدی علیه غیرنظامیان و کودکان بیگناه است.
در ادامه این مراسم، سید رمضان موسویمقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به جنایات صورتگرفته علیه غیرنظامیان و دانشآموزان، گفت: نوع رفتار، اهداف و عملکرد دشمن در این درگیریها نشان میدهد که بسیاری از اقدامات انجامشده حتی در چارچوب جنگهای متعارف نیز قابل تعریف نیست و مصداق آشکار تعدی و تجاوز به مردم بیدفاع به شمار میرود.
وی با بیان اینکه برخی حوادث رخداده در این جنگ در تاریخ معاصر کمسابقه یا بیسابقه است، افزود: یکی از این موارد، حمله به مدرسه و هدف قرار دادن دانشآموزانی است که هیچ ارتباطی با عرصه نظامی نداشته و نماد آرامش، صلح و آینده یک جامعه هستند. چنین اقداماتی بهخوبی ماهیت و اهداف واقعی دشمن را آشکار میکند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حمله به مناطق مسکونی، شهادت اعضای خانوادهها و کودکان بیگناه و بیتوجهی کامل به اصول انسانی و قوانین جنگ، نشان میدهد که دشمن برای رسیدن به اهداف خود هیچ محدودیتی قائل نیست و بهراحتی میتوان ماهیت کودککش و انسانستیز آن را مشاهده کرد.
موسویمقدم با تأکید بر نقش هنر در تبیین حقایق جنگ گفت: همانگونه که اندیشمندان حوزه هنر مطرح کردهاند، هنر باید بازتابدهنده واقعیتها باشد. هنرمندان، نویسندگان و اصحاب قلم میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری، ابعاد مختلف این جنایات و ظلمها را برای افکار عمومی تبیین و روایت کنند.
وی افزود: امروز فرصت ارزشمندی برای هنرمندان فراهم شده است تا از طریق نقاشی، ادبیات، سینما، تئاتر و سایر قالبهای هنری، چهره واقعی دشمن و رنجهای مردم بیدفاع را به جهانیان معرفی کنند. آثار هنری میتوانند نقش مهمی در انتقال پیام مظلومیت قربانیان و آرمانهای شهدا ایفا کنند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: معرفی واقعیتهای موجود و بازنمایی جنایات صورتگرفته علیه مردم بیگناه، زمینه آگاهیبخشی بیشتر به نسلهای آینده و افکار عمومی جهان را فراهم میکند و میتواند در تحقق آرمانهای شهدا و تبیین حقایق تاریخی نقش مؤثری داشته باشد.
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