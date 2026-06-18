تبیرئی: یادبود شهدای کودک و نوزاد، تجدید میثاق با کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار، طاهره تبیرئی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یاد و نام کودکان معصوم و نوزادان بیدفاعی که در سایه ظلم و تجاوز جان خود را از دست دادند، همواره در حافظه تاریخی و وجدان بیدار ملتها زنده و ماندگار خواهد ماند.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران افزود: مراسم شیرخوارگان حسینی نماد مظلومیت، ایثار و تداوم پیام عاشورا است و هر ساله آزادگان جهان را به یاد حقیقتی بزرگ میاندازد که خون کودک بیگناه رساترین فریاد علیه ستم است.
وی خاطرنشان کرد: یادبود شهدای نوزاد و کودک در حوادث جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، تنها یک سوگواری نیست، بلکه تجدید میثاقی با کرامت انسانی، پاسداشت بیگناهان و اعتراض به جنایتهایی است که حتی حرمت کودکی را نیز نگاه نداشتند.
تبیرئی ادامه داد: این کودکان نه در میدان نبرد، بلکه در آغوش خانوادههای خود قربانی خشونتی شدند که مرزهای انسانیت را درنوردید و نام آنان به عنوان نماد مظلومیت در تاریخ ثبت خواهد شد.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران تصریح کرد: بزرگداشت این شهیدان کوچک، یادآور مسئولیت همگانی برای دفاع از صلح، عدالت و حقوق کودکان است و این مسئولیت باید به آگاهی، همبستگی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی منجر شود.
وی تأکید کرد: یاد و نام این فرشتگان معصوم در کنار شهدای کربلا ماندگار خواهد بود، چرا که آنان نیز پیامآور حقیقتی هستند که هرگز فراموش نخواهد شد؛ اینکه کودک امانتی برای زندگی است، نه قربانی جنگ و خشونت.
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