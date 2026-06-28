به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همزمان با سی‌ونهمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت و روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، همایش و نمایشگاه عکس «نفس‌های سوخته» با هدف تبیین ابعاد انسانی، حقوقی و بین‌المللی جنایات ناشی از به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و گرامیداشت یاد شهدای سردشت، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، جانبازان شیمیایی، پزشکان و خانواده‌های شهدا در فرهنگسرای ملل برگزار شد.

در ویژه‌برنامه «نفس‌های سوخته»، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت‌الاسلام والمسلمین امرودی مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه، عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، جمعی از معاونان و مدیران بنیاد شهید، مسئولان کشوری و لشکری، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان شیمیایی و پزشکان درمانگر آنها حضور داشتند.

عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در این برنامه در سخنان خود با اشاره به اینکه امروز امنیت، آرامش و اقتدار کشور مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است، گفت: در حال حاضر حدود ۶۷ هزار جانباز شیمیایی در کشور زندگی می‌کنند که سال‌هاست با عوارض پیچیده جسمی و تنفسی ناشی از این جنایت دست و پنجه نرم می‌کنند، اما همچنان با روحیه‌ای مثال‌زدنی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از بزرگ‌ترین قربانیان سلاح‌های کشتار جمعی در جهان به شمار می‌رود، تأکید کرد: ملت ایران هیچ‌گاه به دنبال تولید یا استفاده از این سلاح‌ها نبوده و همواره خود قربانی چنین جنایاتی بوده است.

رضایی همچنین بر انتقال فرهنگ ایثار و روایت مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به همزمانی این مراسم با سالروز بمباران شیمیایی سردشت، بر ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی مطالبات قربانیان سلاح‌های شیمیایی تأکید کرد.

وی با انتقاد از عملکرد مجامع و نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایات اظهار داشت: با وجود تصویب معاهدات متعدد برای منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، هنوز بسیاری از عاملان و حامیان این جنایات پاسخگوی اقدامات خود نبوده‌اند.

به گفته موسوی مقدم، آثار استفاده از سلاح‌های شیمیایی تنها به زمان وقوع حمله محدود نمی‌شود و رنج ناشی از آن سال‌ها و حتی نسل‌ها ادامه پیدا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید جانبازان شیمیایی را نماد صبر، مقاومت و استقامت ملت ایران دانست و تصریح کرد: ثبت، روایت و پیگیری حقوقی این جنایات باید با جدیت دنبال شود تا صدای قربانیان به افکار عمومی جهان برسد و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این مراسم، سجاد شاکری فرزند شهید محمدرضا شاکری، با اجرای رجزخوانی و قرائت اشعاری در وصف حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، فرهنگ ایثار و شهادت و ادامه راه شهدا، فضای مراسم را رنگ و بوی معنوی بخشید.

سیدکمال لوح موسوی دبیرکل جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی کشور نیز با اشاره به اینکه نمایشگاه «نفس‌های سوخته» تلاش می‌کند بخشی از رنج تاریخی قربانیان سلاح‌های شیمیایی را از دریچه تصویر روایت کند، گفت: گاهی یک عکس می‌تواند بیش از صدها صفحه گزارش و سخنرانی، عمق یک فاجعه انسانی را به مخاطب منتقل کند.

وی با اشاره به آمار حملات شیمیایی علیه ایران در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در طول جنگ تحمیلی، ایران ۵۷۲ بار هدف حملات شیمیایی قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در معرض عوامل شیمیایی قرار گرفتند که از این میان، حدود ۶۷ هزار نفر دارای پرونده جانبازی هستند و همچنان با عوارض ریوی، پوستی، چشمی و عصبی ناشی از این حملات زندگی می‌کنند.

در ادامه، پیام سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، توسط مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه قرائت شد. در این پیام، بمباران شیمیایی سردشت نماد مظلومیت و مقاومت ملت ایران توصیف و بر استمرار پیگیری حقوقی و بین‌المللی حقوق قربانیان این جنایت تأکید شد.

در پایان این مراسم، از جمعی از جانبازان شیمیایی، پزشکان و پژوهشگران فعال در حوزه درمان، پژوهش و حمایت از مصدومان شیمیایی از جمله سیدناصر عمادی، حسن باقری، سیدکمال لوح‌موسوی، حسین دین‌محمدی و اسدالله محمدی به پاس سال‌ها تلاش و خدمت تجلیل شد.

نمایشگاه عکس «نفس‌های سوخته» نیز با نمایش تصاویری از پیامدهای انسانی استفاده از سلاح‌های شیمیایی، به مدت ۱۰ روز در فرهنگسرای ملل میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و تلاش می‌کند بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران را برای نسل امروز و آینده روایت کند.