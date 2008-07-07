رهبران دینی ابعاد صلح را پیش از گروه هشت بررسی کردند

بررسی ابعاد صلح پیش از نشست گروه هشت

رهبران ادیان مختلف جهان از بیش از 20 کشور مختلف دیدار 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 تیرماه در آستانه برگزاری نشست گروه هشت ( هشت کشور صنعتی: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان و ایالات متحده) در ژاپن به بررسی ابعاد صلح پراختند

حدود 60 نفر از رهبران ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، زرتشتی در این دیدار شرکت کرده و طی این همایش دو روزه که در شهر هوکایدو برگزار شده پیشنهادها و درخواستهای خود را در رابطه با صلح مطرح می کردند.

شرکت‌کنندگان در این همایش که حدود 300 نفر تخمین زده می‌شوند به بررسی راهکارهای ریشه‌کن کردن جنگ، فقر، تغییرات جوی و تروریسم پرداخته و پیشنهادات خود را در رابطه با این موضوعات به نخست وزیر ژاپن، رئیس نشست گروه هشت که از هشت کشور صنعتی جهان تشکیل شده ارائه کرده اند.

تأکید بر توانایی ترویج صلح و عدالت ادیان در اجلاس صلح ژاپن

رهبر کلیسای انجیلی آلمان در اجلاس صلح دینی که در آستانه نشست گروه هشت در ژاپن برگزار شده است تصریح کرد: ادیان برای توجیه نفرت و انزجار مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما ادیان از توانایی ترویج صلح و عدالت برخوردار هستند و این راهی است که آنها باید انتخاب کنند.

اسقف ولفگانگ هابر رئیس کلیسای انجیلی آلمان در سخنرانی افتتاحیه این همایش خواستار مسئولیت‌پذیری معنوی و اخلاقی شد تا رهبران دینی بتوانند نمونه مثبتی از گفتگوی مسالمت‌آمیز باشند.

وی افزود: راهی که ادیان تلاش می‌کنند از طریق آن گفتگوی دوجانبه خود را توسعه دهند از مهمترین میزان اهمیت برای جوامعی برخوردار است که تلاش می‌کنند از طریق رویکرد مسالمت‌آمیز بر تنشها وتفاوتهای خود غلبه کنند. ما نیز به عنوان نمایندگان ادیان مختلف برای اینکه در این میان الگوی مثبت و مؤثری باشیم به چالش طلبیده شده‌ایم. اعتقاد دارم که ما به عنوان رهبران دینی در این دیدگاه سهیم هستیم که جهان را می‌توان به واسطه نیروی امید، عشق ، مصالحه و صلح به دنیایی تبدیل کنیم که برای تمام بشریت امنیت داشته باشد و کرامت انسان مورد توجه قرار گیرد.

گروه هشت از کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان تشکیل شده که هر سال به منظور بحث و بررسی در رابطه با مشکلات جهانی تشکیل جلسه می‌دهند. این گروه از کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا تشکیل شده است.

"فقر" محور پیام روز صلح پاپ است

واتیکان اعلام کرد: پاپ بندیکت شانزدهم موضوع " مبارزه با فقر، برقراری صلح" را به عنوان محور اصلی پیام خود به مناسبت چهل و دومین روز جهانی صلح در کلیسای کاتولیک که هرسال اول ژانویه برگزار می‌شود انتخاب کرده است.

رویکرد پاپ، رهبرکاتولیکهای جهان ضرورت خانواده بشری را برای ارائه پاسخی فوری به پرسش جدی فقر مورد تأکید قرار می‌دهد؛ پرسشی که یک مسئله مادی به نظر می‌رسد اما از سویی دیگر یک بحران معنوی واخلاقی است. واتیکان همچنین اشاره کرد که پاپ در پیامی به سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل که روز دوم ژوئن ارسال شده بود رسوایی فقر جهانی را با واژگانی شدید تقبیح کرد.

پاپ در این پیام آورده است: رسوایی فقر نشان‌دهنده بی‌کفایتی نظام همزیستی انسانها در ترویج تحقق خیر مشترک است. این امر القاکننده نیاز به تعمق درباره ریشه‌های عمیق فقر مادی و همچنین فقر معنوی است که انسان را نسبت به رنج دیگران بی‌تفاوت می‌کند.

منتقدان داخل و خارج کلیسا از لحن این پیام استقبال کردند اما در عین حال به جایگاه ثروت مادی گسترده و قابل توجه واتیکان نیز اشاره کرده و آن را زیر سؤال برده‌اند.



رئیس جمهور روسیه گفتگوی ادیان را عامل اقتدار کشور دانست

رئیس جمهور روسیه گفت: گفتگوی بین ادیان و همکاری بین فرهنگها از ویژگیهای بارز استقلال و اقتدار در روسیه است.

دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه افزود: همکاریهای بین اقوام مختلف، ادیان و فرهنگها ویژگی اصلی و بارز و حق حاکمیت در این کشور است. این ویژگیها به کشور کمک می کند در مقابل چالشهای امروز ایستادگی کند.

وی این امر را میراث مشترک مردم روسیه توصیف کرد که نه تنها جمعیت کشور را متحد می کند بلکه تمام مردم را به واسطه معنویت و تاریخ مشترک با یکدیگر متحد کرده است.

مدودوف که روز یکشنبه در کلیسای مسیح منجی مسکو به مناسبت خاتمه جلسه شورای اسقفهای کلیسای ارتدکس روسیه سخنرانی می کرد به حضور نمایندگان اوکراین و بلاروس در جلسه شورای اسقفهای کلیسای ارتدکس روسیه نیز اشاره کرد.

اسقف اعظم یورک خواستار کمک مردم بریتانیا به زیمبابوه شد

اسقف اعظم یورک از مردم بریتانیا خواست در یک جنبش حقوق مدنی جدید برای بازسازی زیمبابوه با یکدیگر در نیایش، کمکهای مادی و حمایتهای عملی متحد شوند.

دکتر جان سنتامو اسقف اعظم یورک گفت: از مؤمنان سراسر کشور دعوت می‌کنم تا با من برای بازسازی زیمبابوه در راه صلح، رفاه و قانون همراه شوند.

اسقف اعظم یورک که دومین مقام کلیسای انگلیکن انگلستان را پس از اسقف اعظم کانتربری داراست درخواست خود را هنگام اعلام مراسم ویژه نیایشی برای مردم زیمبابوه که روز جمعه 11 ژوئیه (21 تیرماه) در کلیسای سنت مارگارت در وست‌مینیستر برگزار می‌شود مطرح کرد.

این ستاد با عنوان " بازسازی زیم" با همکاری صومعه وست‌مینیستر به منظور حمایت از مردم زیمبابوه که دچار مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند فعالیت می‌کند. اسقف اعظم یورک این ستاد را فرصتی برای جامعه مدنی دانست تا به عنوان شهروندان عادی بریتانیا صدای خود را بلند کرده و خواستار بازسازی زیمبابوه و پایان ظلم و ستم به مرم آن شوند.



پاپ بندیکت در انجیل‌خوانی تلویزیون ایتالیا شرکت می‌کند

پاپ بندیکت شانزدهم توافق کرده است که در ماراتن انجیل‌خوانی در تلویزیون ایتالیا که قرار است ماه اکتبر پخش شود شرکت کند.

پاپ از روز 5 اکتبر با قرائت نخستین فصل پیدایش از کتاب مقدس به زبان ایتالیایی در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر به ماراتن انجیل‌خوانی ملحق خواهد شد. شبکه تلویزیونی Rai این ماراتن را به مدت شش روز و شش شب از روز 5 اکتبر پخش خواهد کرد. به طوری که پس از پاپ افراد مختلف درمکانها و زبانهای مختلف این انجیل‌خوانی را ادامه می‌دهند.

ریکاردو دی سگنی، خاخام ارشد رم نیز قرار است به زبان عبری بخشی از کتاب مقدس را قرائت کند.



سوریه دوهزارمین سال تولد سنت پل را برگزار می‌کند

کشور سوریه که اکثریت جمیعت آن مسلمانان هستند امسال را به مناسبت دوهزارمین سالگرد تولد سنت پل که در راه دمشق مسیحی شد و به دنیای غیریهود کمک کرد جشن می‌گیرد.

پایتخت دمشق میزبان یک مراسم نیایشی با حضور مسلمانان و مسیحیان خواهد بود.

سعدالله آغاالقلعه وزیر گردشگری سوریه گفت: این کشور نمونه‌ای از برادری میان مسلمانان و مسیحیان است و یکی از علل آن به موقعیت جغرافیایی این کشور باز می‌گردد که میان آسیا، اروپا و افریقا قرار گرفته است.

اجلاس رهبران دینی سال 2009 در باکو برگزار می‌شود

رئیس دفتر مسلمانان قفقاز در دیدار با رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که اجلاس رهبران دینی سال 2009 در باکو برگزار می‌شود.

الله شکورپاشازاده رئیس دفتر مسلمانان قفقاز در دیدار با دیمتری مدودوف رئیس جمهور روسیه اشاره کرد که وی اخیراً به مسکو سفر کرده و درباره احتمال برگزاری این اجلاس در باکو با پاتریاک روسیه الکسی دوم به رایزنی پرداخته که این ایده از سوی الکسی دوم مورد استقبال قرار گرفته است.

نخستین اجلاس رهبران دینی با عنوان محفل حفاظت از صلح بین ادیان در سال 2000 در مسکو با ابتکار عمل پاتریاک الکسی دوم و شیخ الاسلام پاشازاده برگزار شد. دومین اجلاس در سال 2004 در مسکو برگزار شد و در سال 2006 نیز این اجلاس با دستاورد تأسیس شورای بین ادیان کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو تشکیل شد.



سیکهای مالزی واژه الله را مقدس می‌دانند

جامعه 100 هزار نفری سیک در مالزی نیز وارد مناقشه استفاده از واژه "الله"برای اشاره به خداوند شد که پیشتر توسط کلیسای کاتولیک آغاز شده بود.

شورای معابد مالزی دادخواستی به نظام حقوقی مالزی ارائه کرده و اظهار داشتند که کلمه "الله "اشاره به خداوند و بخش لاینفک نسخه اصلی کتاب مقدس سیکها است.هیچ کدام از پیروان آئین سیک نمی توانند نسبت به ایجاد مانع در راه استفاده از واژه اصلی کتاب مقدس خود تساهل نشان دهند.

سری گورو گرانث صاحب جونیور اظهار داشت که این شورا به عنوان سازمان پوششی سیکها متشکل از 130 معبد در سراسر مالزی نیز در دادخواستی که از سوی کلیسای کاتولیک روم در مالزی ارائه شده سهم دارد.

اسقف اعظم کوالالامپور در دادخواست اولیه تلاش کرده برای کاتولیکهای مالزی به ویژه هفته نامه کاتولیک هرالد که این مناقشه از آنجا نشأت گرفت این حق را به دست آورد که بتوانند از واژه الله استفاده کنند. وی با ارائه این دادخواست به دنبال بدست آوردن این حق است که استفاده از واژه الله تنها متعلق به مسلمانان نیست.

بیشتر جمیعت مالزی را مسلمانان تشکیل شده و اسلام دین رسمی این کشور است اما در قانون اساسی این کشور "اسلامی" توصیف نشده است. جمعیت چند قومیتی مالزی دربرگیرنده بیش از دو میلیون نفر هندو، بودایی و مسیحی از فرقه های مختلف و تعدادی از پیروان سایر ادیان است.

بیانیه صلح شورای جهانی کلیساها سال 2011 صادر می‌شود

گروهی از شورای جهانی کلیساها که برای آماده کرده بیانه صلح شورای جهانی کلیساها سفر خود را به دور دنیا آغاز کرده‌اند در نخستین توقف خود تجربه عملی کلیساهای آلمان در برخورد با مسئله خشونت در خانواده را مورد تأکید قرار دادند.

جورج لموپولوس معاون دبیرکل شورای جهانی کلیساها روز شنبه 16 تیرماه در فرانکفورت گفت: کلیساها مدتها بود که تجارب خود را در این رابطه تکذیب می‌کردند.

یک گروه از شورای جهانی کلیساها قرار است به سراسر جهان سفر کنند و نخستین توقف آنها در فرانکفورت آلمان بوده است. این گروه درنظر دارند تا سال 2010 گزارشی را برای کنوانسیون بین‌المللی و بین مذهبی صلح در کلیساهای مسیحی برای سال 2011 آماده کنند. این گروه تجربه کلیسای آلمان را در برخورد با خشونت در خانواده برای صدور این بیانیه حائز اهمیت می‌دانند.

کشیش هلنه آیکورد کسل از کلیسای یوتری واتمبرگ که در این برنامه با شورای جهانی کلیساها فعالیت می‌کند به اعضای این تیم گفت: کلیساهای پروتستان تلاش می‌کنند مسئله خشونت داخل خانواده را دنبال کنند و در این رابطه قربانیان را یاری می‌کنند.

خشونت در خانواده مسئله‌ای است که از نظر عملی و نظری در کلیساهای آلمان پیگیری‌می شود.

جنبش بی‌صدای باستان‌شناسان و علمای مسیحی

کشف لوح 91 سانتیمتری با 87 خط نوشته به زبان عبری که دانشمندان اعتقاد دارند به تاریخ پیش از میلاد مسیح تعلق دارد در محافل باستان شناسی و انجیلی جنبشهای بی صدایی ایجاد کرده و علت اصلی آن اشاره نوشته‌های این لوح به مسیح است که سه روز پس از مرگ، رستاخیز می کند.

اگر چنین توصیفی وجود داشته باشد، می تواند در توسعه تکامل مجدد دیدگاه های دانشمندان و مردم عادی درباره مسیح سهم مهمی برعهده گیرد، چون این لوح اشاره کرده که داستان مرگ و رستاخیز مسیح منحصر به فرد نیست بلکه بخشی از سنت یهودی در آن زمان بوده است.

این لوح براساس اظهارات دانشمندانی که روی آن مطالعه می کنند در نزدیکی دریای مرده در اردن کشف شده و نمونه نادری از سنگ است که نوشته های آن با جوهر نوشته شده است.

نوشته های روی این سنگ نوشته شده و اثری از حکاکی در دو نوشته های دو ستونی و مرتب آن به چشم نمی خورد، ستونهای آن را می توان به ستونهای تورات تشبیه کرد. اما این سنگ شکسته و قسمتی از متن از بین رفته است، اما قسمت اعظم نوشته ها باقی مانده است. اما هنوز هم برسر اعتبار آن بحثهای بسیاری وجود دارد، بنابراین نقش آن را برای کمک به درک ریشه های مسیحیت در بحران سیاسی که یهودیان در آن زمان پیش رو داشتند را افزایش می دهد.

مسئله جالب توجه این است که این سنگ یک کشف جدید نیست، بلکه یک دهه پیش توسط یک کلکسیونر اسرائیلی- سوئیسی از یک دلال عتیقه اردنی خریداری شد و در زوریخ در منزل شخصی وی نگاه داشته شد. اما زمانی که دانشمندان صهیونیست آن را حدود چند سال پیش بررسی کردند سال گذشته گزارشی درباره آن نوشته و منتشر کردند و علاقه به این سنگ افزایش یافت . در حاضر نیز انتظار می رود طی ماههای آینده چندین مقاله درباره این سنگ منتشر شود.

قسمت اعظم متن این سنگ تصویری از آخرالزمان است که توسط جبرئیل ترسیم شده و در آن به پیامبرانی چون دانیا و زکریا اشاره شده است.