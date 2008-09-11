به گزارش خبرنگار مهر، این کاریکاتوریست و عکاس جوان که برای بازدید از لوکیشنهای یک پروژه مستند راهی قرقیزستان شده بود، روز یکشنبه سوم شهریورماه در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری این کشور در بیشکک همراه با بیش از 40 ایرانی دیگر از دنیا رفت.
رسولاف متولد 1362 شیراز و دانشآموخته مهندسی سیستمهای ارتباطی از انگلیس بود و عکاسی چند پروژه سینمایی چون "آتش سبز" محمدرضا اصلانی و "لالاییها" منیژه حکمت را در کارنامه خود داشت.
رسولاف چند نمایشگاه عکس گروهی در شهرهای شیراز، آبادان، گرگان، تهران، نیشابور، اصفهان و... برپا کرده که یکی از آنها نمایشگاه عکس انبوه در خانه هنرمندان بود. وی قرار بود در آینده نزدیک یک نمایشگاه عکس در نیویورک برپا کند.
مراسم تشییع پیکر محسن رسولاف جمعه 22 شهریور ساعت 11 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، این کاریکاتوریست و عکاس جوان که برای بازدید از لوکیشنهای یک پروژه مستند راهی قرقیزستان شده بود، روز یکشنبه سوم شهریورماه در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری این کشور در بیشکک همراه با بیش از 40 ایرانی دیگر از دنیا رفت.
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