به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشت: مذاکرات کشورهای اروپایی درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به نتیجه نرسید.
اشپیگل افزود: برلین بار دیگر نتوانست پیشنهاد استفاده از ۹۰ میلیارد از داراییهای مالی مسدودشده روسیه را برای خریدهای بیشتر تسلیحاتی از آمریکا پیش ببرد.
پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، کشورهای غربی صدها میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی و نهادهای روسیه را مسدود کردند. از آن زمان، بحثهای گستردهای در اتحادیه اروپا و گروه هفت درباره نحوه استفاده از سود یا اصل این داراییها برای حمایت از کییف در جریان بوده است. پیشتر برخی کشورهای اروپایی بر استفاده صرف از سود حاصل از این منابع تأکید داشتند، اما در ماههای اخیر ایده بهرهگیری مستقیم از اصل داراییها نیز با هدف تأمین مالی بلندمدت اوکراین مطرح شده که با چالشهای حقوقی و سیاسی همراه بوده است.
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