به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد فیلم پیروز جشنواره تورنتو 2008 یک ادای احترام به بمبئی و داستانی درباره یک رویاست. "میلیونر اسلامداگ" درباره یک نوجوان فقیر هندی به نام جمال مالک با بازی دو پاتل است که با حضور در نمایش تلویزیونی موفق "چه کسی می‌خواهد میلیونر باشد؟" فرصت میلیونر شدن را پیدا می‌کند.

فیلم جدید بویل تولید مشترک بریتانیا و آمریکا است و در تورنتو بسیار مورد استقبال قرار گرفت. فریدا پینتو دیگر بازیگر این فیلم به نمایندگی از بویل جایزه کادیلاک فیلم منتخب مردم را دریافت کرد. او گفت: اینجا با خیلی چیزها برای اولین بار مواجه شدم. این اولین فیلم من، اولین برخوردم با مطبوعات و اولین جایزه‌ای است که می‌گیرم.





"میلیونر اسلامداگ" جایزه اصلی جشنواره تورنتو را برد

فیلمنامه "میلیونر اسلامداگ" را سایمن بوفوی با الهام از رمان "پرسش و پاسخ" ویکاس سواراپ نوشت و آنیل کاپور و عرفان خان دیگر بازیگران این فیلم هستند. دو پاتل بازیگر نقش شخصیت جمال متولد لندن است. بویل ابتدا امیدوار بود تمام بازیگران خود را از بالیوود انتخاب کند، اما به اعتقاد او : بازیگران هندی به اندازه کافی ظاهر بازنده‌ها را نداشتند.

"میلیونر اسلامداگ" از 28 نوامبر در آمریکای شمالی به نمایش درمی‌آید. فیلم در عین حال فیلم اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره لندن است که 24 مهر تا نهم آبان برگزار می‌شود. بویل 52 ساله سازنده فیلم‌های "گور کم‌عمق"، "قطار بازی"، "ساحل"، "28 روز بعد" و "آفتاب" است. او در 1994 برای "گور کم‌عمق" جایزه صدف نقره‌ای جشنواره سن سباستین را برد.

تورنتو از آن جهت که تماشاگران عادی به راحتی به بلیت‌های آن دسترسی دارند اغلب "جشنواره مردم" نامیده می‌شود. این جشنواره بخش مسابقه رسمی و هیئت داوری ندارد، اما در پایان جشنواره بهترین فیلم با آرای تماشاگران انتخاب می‌شود که جایزه‌ای نقدی به ارزش 15 هزار دلار با آن همراه است.

جشنواره تورنتو از دیرباز به شکل غیررسمی آغازگر فصل جوایز سینمایی و آشنایی با رقبای احتمالی بوده، اما امسال از فیلم‌های به نمایش درآمده چندان استقبال نشد و استودیوهای مطرح هالیوود آشکارا نمایش فیلم‌های مطرح خود را به اواخر سال موکول کردند.

فیلم بریتانیایی "گرسنگی" به کارگردانی استیو مک‌کوئین درباره شش هفته آخر زندگی بابی سندز مبارز ارتش جمهوریخواه ایرلند جایزه دیسکاوری جشنواره تورنتو را برد و جایزه فیپرشی به فیلم بریتانیایی Lymelife به کارگردانی دریک مارتینی رسید.

دیگر برندگان جشنواره تورنتو امسال عبارتند از "بدنامی" به کارگردانی استیو جیکابس تولید مشترک استرالیا و آفریقای جنوبی که بر مبنای رمانی به همین نام نوشته جی. ام. کوتزی نویسنده اهل آفریقای جنوبی ساخته شده و "ترانه گمشده" به کارگردانی رودریگ ژان که جایزه بهترین فیلم کانادایی را برد.

پارسال جایزه اصلی جشنواره تورنتو به "قول‌های شرقی" دیوید کراننبرگ رسید که ویگو مورتنسن به خاطر بازی در آن نامزد اسکار شد. 312 فیلم بلند و کوتاه از 64 کشور در 10 روز برگزاری جشنواره تورنتو 33 با هم رقابت کردند. "برف" ساخته آیدا بگیچ نماینده ایران در تورنتو بود و در بخش دیسکاوری پخش شد و سمیرا مخملباف با "اسب دوپا" در این بخش حضور داشت.

سی و سومین جشنواره فیلم تورنتو از چهارم سپتامبر (14 شهریور) با فیلم کانادایی "پشندیل" به کارگردانی پل گراس آغاز ‌شد که داستانی عاشقانه با موضوع جنگ جهانی اول است. این جشنواره روز شنبه با نمایش فیلم "سنگ سرنوشت" ساخته چارلز مارتین اسمیت به پایان رسید.