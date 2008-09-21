هشت واحد نانوایی متخلف در شهرستان بستک شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود قانعی فرد شب گذشته در حاشیه بازدید از نانوایی های شهرستان بستک اظهار داشت: رعایت صرفه جویی و اهتمام کامل در ارتقای کیفی نان و کاهش ضایعات عرضه نان از مهمترین وظایف نانوایان است.

وی گفت: موضوع پخت نان مرتبط با سلامت و بهداشت آحاد جامعه است و در این مسیر باید با هرگونه تخلف، برخورد شدید صورت گیرد.

قانعی فرد ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته میان فرمانداری های سراسر استان هرمزگان و شورای آرد و غله استان تصمیم برآن شده است تا نانوایی ها در قالب سلسله دوره هایی آموزش های لازم در جهات بهبود کیفیت آرد را ببینند.

فرماندار بستک شمار نانوایی های فعال این شهرستان را 52 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد با پیگیریهای متعدد و بررسی شکایات مردم هشت نانوایی متخلف شناسایی و ضمن برخورد با آنها، جریمه نقدی نیز برای آنها صادر شده است.