فرماندار تنگستان: آموزش مسیر بهبود کیفیت نان را هموار می کند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: تعامل و آموزش، مسیر بهبود مستمر کیفیت نان در شهرستان را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در دوره آموزشی تخصصی ویژه نانوایی‌های شهرستان تنگستان با قدردانی از زحمات فعالان حوزه نانوایی، تأکید کرد: نان همواره یکی از اصلی‌ترین کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی است و ارتقای کیفیت آن ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد و هدف از برگزاری این دوره، توانمندسازی نانوایان و ایجاد رقابت سالم برای ارائه نان باکیفیت‌تر است.

فرماندار تنگستان افزود: دولت و مجموعه فرمانداری از نانوایان پرتلاش حمایت می‌کند، اما انتظار داریم در کنار رعایت زمان پخت، دقت بیشتری در پخت، وزن و بهداشت نان داشته باشند، تعامل و آموزش، مسیر بهبود مستمر کیفیت نان در شهرستان را هموار می‌کند.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نانوایی‌ها به عنوان یکی از واحدهای اصلی معیشت مردم، باید به سمت نوسازی تجهیزات، استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت اصول استاندارد حرکت کنند و فرمانداری نیز از طرح‌های آموزشی و تجهیزاتی حمایت خواهد کرد.

دوره آموزشی تخصصی ویژه نانوایی‌های شهرستان تنگستان با هدف ارتقای کیفیت پخت نان، بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و رعایت بهداشت عمومی، در محل فرمانداری تنگستان برگزار شد.

این دوره با حضور نانوایان سراسر شهرستان و کارشناس نانینو برگزار شد.

