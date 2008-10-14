به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کیوان اسدپور ظهر امروز در مراسم برگزاری اولین دوره مسابقات تخصصی نجاتگران پایگاههای امداد و نجات جادهای استان گیلان در فومن، افزود: این تعداد امدادگر با برپایی ۹۲دوره آموزش عمومی و تخصصی امداد و نجات، کمکهای اولیه از جمله جلوگیری از خونریزیها، احیای تنفسی، فرماندهی عملیات امداد و نجات، رهاسازی مصدومان و نحوه انتقال آنان به مراکز درمانی را فرا گرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان همچنین آموزش را در کاهش بلایایی طبیعی بسیار مهم دانست و گفت: داشتن اطلاعات لازم و حتی ابتدایی میتواند در کاهش تلفات در حوادث مختلف تاثیرگذار باشد.
اسدپورتاکید کرد: توسعه آموزشها و داشتن توان و آمادگی بالای امدادی از سیاستها و اهداف این جمعیت است.
برای ارزیابی این آموزشها، اولین دوره مسابقات تخصصی نجاتگران پایگاههای امداد ونجات استان گیلان در شهرستان فومن و همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار شد.
در این مسابقه ۷۰امدادگر در قالب ۱۳تیم از شهرستانهای مختلف استان گیلان در زمینه نحوه دسترسی به محل حادثه، رهاسازی و کمک به مصدومین، احیای تنفسی و انتقال مصدومین به مراکز درمانی با یکدیگر رقابت کردند.
وی گفت: در پایان برگزاری این دوره از مسابقات تخصصی نجاتگران پایگاههای امداد و نجات جادهای شهرستانهای "تالش"، "لنگرود" و "رودبار" به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
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