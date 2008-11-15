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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

مدیران همدانی با لباس بسیجی در محل کار حاضر می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج ناحیه همدان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان همدان در ایام هفته بسیج با لباس بسیجیان در محل کار حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ علی رضایی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های هفته بسیج، اظهار داشت: در این هفته 143 برنامه فرهنگی در سطح شهرستانی، منطقه ای و محلی در همدان برگزار می شود.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه فضاسازی مناسب سطح شهر همدان و همکاری مدیران دستگاههای اجرایی در برگزاری بهتر برنامه های هفته بسیج موثر است، تصریح کرد: به منظور ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی برنامه های ویژه ای اجرا خواهد شد.

وی افزود: تاثیرات انقلاب در دلهای مردم ایران اسلامی نتیجه حضور بسیجیان در صحنه است.

این مسئول توجه به نخبگان بسیجی و بهره گیری از شخصیت های روحانی و علمی بسیج را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به استقبال مردم برای حضور در مراسم های هفته بسیج، تصریح کرد: ترویج روحیه جهاد و فداکاری مهمترین هدف برگزاری برنامه های فرهنگی در این هفته است.

سرهنگ علی رضایی بسیج را عصاره ای از کلیت انقلاب اسلامی برشمرد و با بیان اینکه عصاره آرمان های انقلاب باید در مکتب و فرهنگ بسیج جستجو شود، خاطرنشان کرد: در هفته بسیج دو پایگاه بسیج در همدان مرمت و بازسازی می شود.

کد مطلب 782473

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