مدیران همدانی با لباس بسیجی در محل کار حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ علی رضایی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های هفته بسیج، اظهار داشت: در این هفته 143 برنامه فرهنگی در سطح شهرستانی، منطقه ای و محلی در همدان برگزار می شود.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه فضاسازی مناسب سطح شهر همدان و همکاری مدیران دستگاههای اجرایی در برگزاری بهتر برنامه های هفته بسیج موثر است، تصریح کرد: به منظور ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی برنامه های ویژه ای اجرا خواهد شد.

وی افزود: تاثیرات انقلاب در دلهای مردم ایران اسلامی نتیجه حضور بسیجیان در صحنه است.

این مسئول توجه به نخبگان بسیجی و بهره گیری از شخصیت های روحانی و علمی بسیج را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به استقبال مردم برای حضور در مراسم های هفته بسیج، تصریح کرد: ترویج روحیه جهاد و فداکاری مهمترین هدف برگزاری برنامه های فرهنگی در این هفته است.

سرهنگ علی رضایی بسیج را عصاره ای از کلیت انقلاب اسلامی برشمرد و با بیان اینکه عصاره آرمان های انقلاب باید در مکتب و فرهنگ بسیج جستجو شود، خاطرنشان کرد: در هفته بسیج دو پایگاه بسیج در همدان مرمت و بازسازی می شود.