ابعاد مختلف سه پرونده اطلاعاتی/ نبرد اطلاعاتی با موساد شدت یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پیش از ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی با اعلام خبر اعدام علی اشتری محکوم به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، به بیان جزئیات اتهامات اثبات شده او پرداخت.

اعدام جاسوس اسرائیلی

وی با بیان اینکه اشتری ساعت 5 صبح روز دوشنبه 27/8/87 اعدام و پس از تحویل جسد او به خانواده اش مراسم تشییع و خاکسپاری اش انجام شده، افزود: همانطور که پیش از این و در حدود 4 ماه قبل وعده اطلاع رسانی بیشتر در خصوص موضوع آقای اشتری داده شده بود، امروز مباحثی در این خصوص مطرح می شود.

این مقام وزارت اطلاعات ادامه داد: این فرد که 3 سال برای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) جاسوسی کرده بود در حدود اواخر سال 1385 از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد و پس از گذشت 20 ماه از زمان دستگیری اش به تمام عملیات های پنهانی که برای این سرویس جاسوسی انجام داده بود اعتراف نمود.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همچنین گفت: به هر صورت حکم قطعی این متهم به جاسوسی پس از طی مراحل قانونی و قضایی اعلام و نهایتا دوشنبه هفته گذشته اجرا شد.

جرم های علی اشتری

وی درباره برخی محورهای اتهامی و عملیاتی این جاسوس رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این فرد مجموعه اخبار و اطلاعات مورد نیاز سرویس جاسوسی موساد را از داخل کشور جمع آوری می کرد و به طور فنی و حضوری در اختیار عوامل اطلاعاتی آنان قرار می داده است.

این مقام وزارت اطلاعات افزود: اشتری همچنین تلاش می کرد تا ضمن نفوذ به مراکز مهم و حساس کشور نیازهای بعدی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را اجرا و در جهت عملیاتی کردن منویات آنها گام بردارد. علاوه بر این، این فرد از امکانات و اختیاراتی که برخی مراکز داخلی با اهداف مشاوره های فنی یا اجرایی، در اختیار او قرار داده بودند به نفع اسرائیلی ها بهره برداری می کرد.

علی اشتری جاسوس اعدامی

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جرم دیگر اشتری را طعمه گذاری و شناسایی افراد مورد نظر سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی و رساندن این افراد به اهداف این سرویس در خارج از کشور عنوان کرد و ادامه داد: پس از انجام این اقدامات رابط های اطلاعاتی موساد در زمان مقتضی با این افراد ارتباط برقرار می کردند.

وی فروش وسایل و امکانات نامناسب و معیوب با هدایت سرویس جاسوسی اسرائیل را دیگر جرم این جاسوس رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این اقدامات اشتری که با هدایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل و در خصوص برخی مراکز تحقیقاتی و دفاعی کشورمان صورت می گرفته در کنار ارائه و تزریق تجهیزات آلوده به مراکز و سازمان های فنی و صنعتی کشور از دیگر موارد اعترافات او بوده است.

این مقام امنیتی کشورمان در ادامه اظهار داشت: برنامه ریزی در جهت مشاوره های پلید و خائنانه به برخی مراکز امنیتی و دفاعی کشور و تلاش در جهت انتقال نکات مورد نظر سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی به این مراکز دیگر جرم علی اشتری بوده است.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات افزود: نهایتا تلاش این فرد جهت بهره برداری از مجموعه اطلاعاتی خود اعم از اطلاعات، اخبار و نفوذ در مراکز مختلف برای برقراری تماس با چندین سفارتخانه خارجی در کشورمان و تلاش در جهت گسترش دامنه فعالیت های جاسوسی با سرویس های اطلاعاتی دیگر را می توان جزء جرایم او محسوب کرد.

وی یادآور شد: تمامی اقدامات اشتری از آغاز با هدایت کامل عناصر موساد صورت گرفته و هر کاری که از او بر می آمده در این چارچوب انجام داده است. علاوه بر این حتی این جاسوس اسرائیل در برخی موارد به موساد پیشنهاداتی را ارائه کرده؛ یعنی در مواردی که آنها با مشکلاتی مواجه می شدند اشتری با طرح مواردی پیشنهادات مناسبی را به آنها ارائه کرده بوده است.

این مقام وزارت اطلاعات با اشاره به فساد اخلاقی این جاسوس صهیونیستی ادامه داد: متاسفانه این فرد دارای فساد اخلاقی و مالی گسترده ای نیز بوده که البته در این پرونده برای ما به عنوان یک اصل مطرح نبوده اما نکته قابل توجه آن ورود او به این ورطه از این مبدا بوده است.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همچنین گفت: همانطور که ذکر شد نکته قابل توجه این موضوع این است که آغاز ورود این فرد به روند جاسوسی از مسائل اخلاقی و مالی اش نشات گرفته و جالب اینکه در ادامه این روند نیز سرویس موساد بر ادامه اقدامات فاسد او تاکید داشته و به بیانی از آلودگی های ایشان بهره برداری کرده و حتی در مواردی اسرائیلی ها زمینه آلودگی بیشتر او را فراهم می کرده و خودشان نیز با او به این عرصه وارد می شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: اشتری در مدت 20 ماه حضورش در زندان جزئیات دقیقی از فعالیت های خائنانه خود را ارائه کرد که این موارد در جایگاه خود مورد استفاده اطلاعاتی ما قرار گرفت و نشان داد که عوامل اطلاعاتی و سازمان جاسوسی موساد چه نیازمندی هایی در کشور ما دارند.

به گزارش مهر این مقام امنیتی کشورمان ادامه داد: از دیگر سو و در جریان نکات دیگری که از سوی این فرد مطرح شد مشخص گشت که عوامل اطلاعاتی تا چه حد زبون هستند و در این عرصه تن به چه کارهایی می دهند؛ کشف و شناسایی اشتری یا جاسوس هایی همچون او نشان می دهد که بدخواهان و دشمنان ما برای دستیابی به خواسته های پلید خود از هر ابزاری استفاده می کنند.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با اشاره به هوشیاری ماموران امنیتی کشورمان در تمام عرصه ها، گفت: شکی نیست که تمامی این قبیل اقدامات از چشم تیزبین سربازان گمنام امام زمان (عج) مخفی نبوده و نخواهد ماند.

وی افزود: الحمدالله توانایی و استعدادهای اطلاعاتی ما فراتر از آن است که سرویس های اطلاعاتی همچون موساد یا سرویس های برخی کشورهای غربی و یا حتی برخی کشورهای همسایه ما بتوانند به مقاصد و اهداف خود در این چارچوب برسند اما در عین حال شکی نیست که توانایی های وزارت اطلاعات در این عرصه به تنهایی کافی نیست بلکه نه تنها آمادگی مدیران ومسئولان بلکه هوشیاری تمام آحاد ملت بیش از گذشته در این موارد امری ضروری است.

این مقام وزارت اطلاعات ابعاد مختلف پرونده علی اشتری را برای عبرت گرفتن افرادی که در موارد مشابه فریب سرویس های اطلاعاتی دشمن را می خورند مناسب دانست و ادامه داد: شاید ابعاد مختلف این پرونده برای افرادی که در دام های مشابه گرفتار می شوند مناسب باشد در واقع این پرونده زنگ خطری برای مدیران و برخی افرادی است که با این قبیل آلودگی ها مواجه می شوند.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تصریح کرد: وزارت اطلاعات می تواند فرصت رافت و رحمت را برای افراد مختلف فراهم کند و ستادهای خبری و تلفن 113 می توانند بهترین مرجع برای برخورد با این قبیل پرونده های ضد امنیت ملی باشد.

وی یادآور شد: طبیعی است که وزارت اطلاعات همواره در پی حفاظت از ارکان نظام و اقدامات مدیران کشور بوده و ما دراین چارچوب وظیفه داریم شر دشمنان را به خودشان بازگردانیم و لذا وزارت اطلاعات به طور دلسوزانه و قوی اهداف خود را پیگیری خواهد کرد و سربازان گمنام امام زمان به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که سرویس های اطلاعاتی بیگانه به اهداف خود علیه کشورمان دست یابد.

پیام اعدام جاسوس اسرائیلی

این مقام وزارت اطلاعات با یادآوری این نکته که طبعا هر جاسوسی نباید اعدام شود، گفت: در موضوع پرونده مربوط به علی اشتری از ابتدا تا انتها نوعی مدیریت اطلاعاتی صورت گرفته و به نوعی این روش واجد پیام های متعددی است.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تصریح کرد: شاید همین مسئله نشان دهنده دعوای جدیدی در نزاع اطلاعاتی دامنه دار ما و سرویس اطلاعاتی اسرائیل و شدیدتر شدن آن باشد؛ شما شاهدید در حالیکه هر از چند گاهی از سوی سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی پرونده هایی صرفا سیاسی علیه کشورمان مطرح می شود وزارت اطلاعات با ارائه مستندات قوی و صحیح به برخورد با کیس های اطلاعاتی آنها می پردازد.

هشدار به کاربران شبکه جهانی اینترنت!

وی همچنین به کاربران شبکه جهانی اینترنت در خصوص خطرات امنیتی و اطلاعاتی احتمالی آن هشدار دارد و خاطر نشان کرد: در موضوع اینترنت خطری جدی در تمام جهان وجود دارد و تعرض های اطلاعاتی بسیاری در این زمینه است که البته ما نیز اقداماتی را در این خصوص انجام می دهیم ودر این امور اتفاقا نیروهای ما بسیار هم باهوش هستند . گرچه به هر حال این موضوع موضوعی خطرناک است.

این مقام امنیتی کشورمان تاکید کرد: هر چند که ما در این زمینه راهی طولانی پیش رو داریم و باید تا زمان شکل گیری فکری جمعی جهت تحقق در کشورمان منتظر بمانیم اما دقت های فردی و افزایش فیلترهای شخصی در این زمینه امری ضروری است که باید مورد توجه تمامی هموطنان عزیز قرار داشته باشد.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطلاعات با توجه به جریان پرونده علی اشتری خواستار حضور در تمامی خرید و فروش های خارجی کشورمان به خصوص در حوزه مخابراتی است؟ گفت: البته آنچه در این خصوص وجود دارد ضرورتی اطلاعاتی است. چرا که ما قانونی مبنی براین موضوع نداریم اما دستگاه های مختلف ما و حتی مراکز تحقیقاتی کشور به این حد از بلوغ رسیده اند که در این قبیل موارد اقدامات خود را با مشاوره وزارت اطلاعات انجام دهند.

وی از همکاری مناسب مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور با وزارت اطلاعات در این موارد تقدیر کرد و گفت: بهره برداری از ظرفیت های کارشناسان وزارت اطلاعات بدون شک به پیش گیری از بروز چنین خطرهایی منجر خواهد شد.

حیله اطلاعاتی نهفته در جریان ران آراد

این مقام وزارت اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دام اطلاعاتی گسترده شده از سوی دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در قالب ماجرای ران آراد خلبان مفقود شده اسرائیلی، اظهار داشت: همانطور که می دانید هواپیمای ران آراد در سال 1986 و درزمان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان سقوط می کند و او که در آن زمان فردی 28 ساله بوده با چتر خود را نجات می دهد اما از آن پس مفقود می شود.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با اشاره به خبرسازی گسترده در این مورد افزود: از همان زمان برخی منابع غیر رسمی اعلام کرده اند که این خلبان اسرائیلی به دست برخی گروههای لبنانی و فلسطینی دستگیر شده که البته هیچ گاه مستنداتی در این خصوص ارائه نشد؛ پس از طی دوره ای سرویس اطلاعاتی موساد به این موضوع وارد شد و با لابی های متعدد و پیگیری اقدامات دیپلماتیک در سطح جهان در پی روشن کردن ابعاد این موضوع و وضعیت خلبان اسرائیلی برآمد.

وی ادامه داد: در جریان این اقدامات حتی در مواردی با فرافکنی موضوع به سمت ایران ادعاهایی علیه کشورمان مطرح شد و با تلاش های بسیار این موضوع در مجامع رسمی و غیر رسمی و رسانه ها نیز مطرح گشت.

این مقام وزارت اطلاعات همچنین گفت: اقدامات دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در چارچوب مذکور تا سال1383 ادامه داشت و از آن پس یعنی از 4 سال قبل سرویس اطلاعاتی موساد فاز جدیدی از عملیات خود در این خصوص را آغاز کرد و عوامل اطلاعاتی خود را در این مورد فعال نمود.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در ادامه اظهار داشت: البته ما می دانیم که علت این تغییر فاز عدم پرداخت هزینه های سنگین مربوط به لابی های بی نتیجه رژیم صهیونیستی بوده اما به هر حال عناصر اطلاعاتی این رژیم به فعالیت در این خصوص پرداختند و در جریان برخورد ما با چند عنصر اطلاعاتی موساد طی سالهای اخیر دریافتیم که مهمترین نیازمندی آنها دستیابی به اطلاعاتی در خصوص این خلبان اسرائیلی است.

وی ادامه داد: به هر صورت رژیم صهیونیستی با استفاده از شبکه خبری وابسته به غرب، گروهک منافقین و گروه هایی همچون سلطنت طلبان هیاهوی تبلیغاتی خاصی را در این خصوص به راه انداخته و با تعیین جایزه 10 میلیون دلاری، راه اندازی یک سایت اینترنتی، اختصاص یک شماره تلفن، شماره نمابر و ایجاد بنیادی موسوم به آزادی در لندن تلاش کرده وضعیت این خلبان اسرائیلی را به نقطه مشخصی برساند که البته مسائل عاطفی و موارد حقوق بشری نیز در مجموع این عوامل بی تاثیر نبوده است.

به گزارش مهر این مقام امنیتی کشورمان همچنین گفت: در چنین فضایی برخی افراد در داخل کشور ما با چند دلیل که مهمترین آنها فرصت طلبی و اخاذی بوده با مجموعه مذکور تماس گرفته و با هوای دریافت جایزه خود را به جریان اطلاعاتی ایجاد شده توسط رژیم صهیونیستی سپرده اند.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در ادامه اظهار داشت: هریک از این افراد به مهره ای در دست سرویس جاسوسی اسرائیل تبدیل شده اند تا به نوعی اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار دهند؛ هر چند هیچ کس اطلاعاتی از این خلبان اسرائیلی نداشته و ما هم نداریم اما برخی با این جریان با اهداف سود جویی و اخاذی در مواردی کلاه های بزرگی را سر سرویس جاسوسی اسرائیل گذاشته اند!

وی با اشاره به شکل گیری ابتکارات سودجویانه در این چارچوب افزود: برخی طرح هایی که در این خصوص مشاهده شده طرح هایی است که به فریب سرویس جاسوسی اسرائیل منجر شده و در مواردی حتی پس از انجام چندین سفر خارجی، رفت و آمد و دریافت مبالغ اولیه این سرویس متوجه فریبی شده که خورده شده است . که البته برخی از این موارد از نظر ما قابل تحسین و در مواردی قابل تقدیر بوده که با روش خودمان تقدیر مورد نظر را از افراد مذکور انجام داده ایم.

این مقام وزارت اطلاعات با اشاره به اهداف پنهان این جریان، ادامه داد: آنچه باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد اینکه یک حیله اطلاعاتی در این مسئله خوابیده و برخی افراد با اهداف خودشیرینی یا مواردی که ذکر شد اطلاعاتی را در اختیار سرویس اطلاعاتی موساد قرار داده اند که این اقدامات نه به صلاح بوده و نه مجاز است.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تاکید کرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اصل پرونده ران آراد که موضوعی پوششی است به مردم عزیز هشدار می دهد که برخی از این ارتباطات شایسته و به صلاح هیچیک از هموطنان ما نیست؛ البته ما نیز در مواردی برخوردهای قضایی را در دستور کار قرار می دهیم اما فکر نمی کنیم مردم ما شایسته اذیت شدن در پس این قبیل سوء استفاده ها و مسائل باشند .

کشف و انهدام گروه تروریستی در کردستان عراق

وی در بخش پایانی سخنان خود با اعلام خبری دیگر مبنی بر کشف و دستگیری یک گروه ترویستی در کردستان عراق که مورد حمایت سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بوده اند، گفت: این گروه 4 نفره که دارای شگردها و سلاح های ساخت اسرائیل بودند قصد ترور چند تن را داشتند که حسب تسلط وزارت اطلاعات بر مرزها و عملیات های ما در نقاط مرزی این گروه پیش از انجام هر اقدامی دستگیر شدند.

این مقام وزارت اطلاعات از اعلام جزئیات این موضوع با توجه به وجود برخی گمانه زنی ها در منطقه عملیاتی این گروه تروریستی و احتمال وجود گروه های مشابه خودداری و اطلاع رسانی بیشتر در این خصوص را به آینده موکول کرد.

مدیر کل جاسوسی وزارت اطلاعات در خصوص افرادی که برای ترور در دستور کار گروه تروریستی مذکور قرار داشته اند یادآور شد که این افراد از مسئولان کشور نبوده اند اما از آنجا که مورد توجه دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار داشته اند برای دستگاه امنیتی کشورمان نیز مهم هستند.

وی همچنین با تقدیر از همکاری صمیمانه قوه قضائیه در به نتیجه رسیدن سه مورد مذکور، گفت: باید از همکاری همه جانبه قوه محترم قضائیه در این سه مورد تشکر کنیم که شرایط خوبی را برای مدیران و کارشناسان گمنام این مجموعه فراهم آوردند تا دوستان ما بتوانند طبق قانون در این موارد عمل کرده و انشاء الله در تمام ارکان کشور با امنیت پایدار مواجه باشیم.

در آغاز این نشست مطبوعاتی فیلمی به مدت 15 دقیقه از آخرین اعترافات علی اشتری که ساعاتی پیش از اعدامش به درخواست خود او تهیه شده بود، برای خبرنگاران به نمایش درآمد.

جاسوس اسرائیلی در این فیلم به تمام مدیران، مسئولان و افرادی که در هر مرحله از آلودگی امنیتی - اطلاعاتی قرار دارند، توصیه کرد با عبرت گرفتن از وقایع پیش آمده برای او، به دامان اسلام بازگشته و از اقدامات خود توبه کنند.