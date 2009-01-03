یکی از فرماندهان گردانهای قسام به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " ابو زکریا الجمال " یکی از فرماندهان گردان های قسام که شب گذشته در اثر حملات بی امان رژیم صهیونیستی به غزه زخمی شد، صبح امروز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

همچنین دو فلسطینی در اثر حمله هوایی ظهر امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک خودروی غیر نظامی در خان یونس در جنوب نوارغزه به شهادت رسیدند.

جنگندهای رژیم صهیونیستی همچنین صبح امروز یک مدرسه را در شهرک بیت لاهیا در شمال نوارغزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک فلسطینی به شهادت رسید.

این درحالی است که روزپنجشنبه گذشته اول ژانویه رژیم صهیونیستی با ازسرگرفتن عملیات ترور، " نزار ریان" یکی از رهبران برجسته حماس را با بمباران منزل مسکونی اش مورد هدف قرار داد.

دراین حمله "ریان" به همراه 7 فرزند و دو همسرش به شهادت رسید.

این درحالی است که بعد از وقوع این جنایت، منابعی در ارتش رژیم صهیونیستی، وقوع یک عملیات گسترده را از سوی حماس در پاسخ به ترور "ریان" پیش بینی کردند.

جنبش حماس نیز در پاسخ به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، با شلیک موشک به شهرک اشدود واقع در جنوب فلسطین اشغالی سه صهیونیست را زخمی کرد.

رژیم صهیونیستی از هفتم دی ماه ( 27 دسامبر ) حملات بی امان و وحشیانه خود را علیه مردم بیگناه غزه با چراغ سبز کشورهای عربی و حمایت آمریکا آغاز کرد.

آخرین آمار به دست آمده حاکی از آن است که تاکنون بیش از 465 فلسطینی شهید و بیش از دوهزار و 300 تن هم مجروح شدند.