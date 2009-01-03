سرسپردگی برخی رژیمهای عربی به آمریکا و سکوت آنها در برابر جنایات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 465 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده است،رسانه های عربی، اوضاع فاجعه بار غزه و تحولات مربوط به آن را در صدر خبرهای خود قرار دادند و از سکوت و همدستی برخی رژیمهای عربی در این زمینه انتقاد کردند.



روزنامه القبس چاپ کویت در این باره نوشت : سران کشورهای شورای همکاری(خلیج فارس) با پیشنهاد قطر برای برگزاری اجلاس فوق العاده سران کشورهای عربی به منظور رسیدگی به فاجعه خونین غزه موافقت نکردند.این پیشنهاد با مخالفت شدید عربستان سعودی روبرو شد، زیرا ریاض مدعی است که چنین اجلاسی باید به دعوت وزیران امور خارجه عرب برگزار شود و ربطی به شورای همکاری ندارد .

به نوشته این روزنامه، انجمن پزشکان کویت با انتشار بیانیه ای آمادگی پزشکان خود را برای عزیمت به اردن یا مصر جهت مداوای مجروحان فلسطینی اعلام کرد .



روزنامه الوسط نیز نوشت : شانزده نماینده مجلس کویت با ارسال نامه ای برای شیخ صباح الاحمد امیر این کشور خواستار دخالت وی برای شکستن محاصره غزه شدند . نمایندگان کویتی در این پیام خواهان قطع روابط دیپلماتیک کشورهای عرب با رژیم اسرائیل وامتناع از هرگونه داد وستد تجاری با آن شدند .



حسـن جوهـر از نمایندگان مجلس کویت در مقاله ای در روزنامه الجریده چاپ این کشور خاطرنشان کرده است : تعداد بیانیه های منتشر شده در محکوم کردن حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه از تعداد موشکهای شلیک شده از سوی این رژیم علیه این شهر مقاوم بیشتر شده است . بدیهی است انتشار چنین بیانیه هایی و اتخاذ چنین مواضع سست و بی خاصیت از سوی دولتمردان عرب به معنای نشان دادن چراغ سبز به تل آویو برای ادامه کشتار وحشیانه است . انبوه سلاح های خریداری شده طی نیم قرن گذشته از سوی کشورهای عرب برای چیست؟ این سلاح ها فرسوده شده است. سران بسیاری از کشورهای عربی به مرحله ای از ضعف وسستی رسیده اند که عجز و ناتوانی خود برای متوقف کردن شبیخون صهیونیستی علیه غزه را به گردن اختلاف گروه های فلسطینی انداخته اند. سرسپردگی این رژیمها به حدی رسیده است که حتی حاضرند از نسل کشی فلسطینیان به دست اسرائیل حمایت کنند و آمریکا و دیگر حامیان تروریسم بین المللی را برای میانجیگری با تل آویو دعوت کنند .



صلاح الفضلی نیز در مقاله ای از تبانی رژیم حسنی مبارک با تل آویو در حمله ددمنشانه علیه مردم بیگناه غزه انتقاد کرد و نوشت : اکنون که خداوند متعال سران کشورهای عرب را کر و کور آفریده است ؛داقل مردم این کشورها با حضور گسترده در خیابانها و راه اندازی تظاهرات همدردی و همدلی خود را با مردم غزه اعلام کنند . مردم غزه باید بدانند که یگانه راه پیروزی آنان پیروی از حزب الله لبنان است،زیرا رهبران تل آویو فقط زبان زور را می فهمند .



روزنامه الوطن در مقاله ای به قلم شملان یوسف العیسی آورده است : اعراب نمی خواهند این حقیقت را بپذیرند که یک ملت ورشکسته و عقب افتاده هستند . اسرائیل با جمعیتی کمتر از 5 میلیون نفر از سال 1948 تاکنون چندین بار علیه کشورهای عربی با جمعیت 300 میلیون نفری حمله کرده و آنها را شکست داده است . نیمی از اعراب بی سواد و نادان هستند و در خواب و خیال احیای مجدد تمدن اسلامی به سر می برند . جوانان عرب امروزه بیکار و سرگردانند و از آزادی بیان محرومند و اگر حرفی بر خلاف نظر دولت خود بزنند باید زندانهای مخوف و شکنجه های دردناک را تحمل کنند .



اما در مصر روزنامه الاحرار ارگان حزب چپگرای الاحرار با عناوین "اسرائیل راه کشتار را پی می گیرد و آتش بس موقت را رد می کند"؛"تعداد شهدای غزه به 390 تن رسید و موشکهای حماس بئر سبع را تهدید کرد" ؛"حماس : مواضع وزرای امور خارجه عرب از بیانیه های اروپایی ضعیف تر است" ؛"سازمانهای حقوقی شورای امنیت را برای صدور تصمیم در محکومیت اسرائیل دعوت کردند"؛"تشکیل اجتماع همبستگی با مردم غزه با حضور نمایندگان احزاب تجمع ، الوفد ، الکرامه ، الغد ، جبهه دمکراسی، برای اولین بار بدون حضور اخوان المسلمین در برابر مجتمع دادگاه های شهر اسماعیلیه برگزار شد." ؛"از تظاهرات همبستگی با غزه در مقابل ساختمان اتحادیه عرب در قاهره جلوگیری به عمل آمد"؛"همایش اتحادیه پزشکان باردیگرخواستار قطع روابط با اسرائیل شد" ؛نیروهای اشغالگر 22 فلسطینی را در منطقه کرانه بازداشت کردند"؛ "اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی تجاوزات اسرائیل را محکوم کرد"؛"روزنامه یدیعوت آحارونت اسرائیل : جنگ در غزه سبب افزایش محبوبیت حماس در میان فلسطینی ها شده است و مردم فلسطین در پشت سرحماس ایستاده اند،بنابراین به کار این جنبش نمی توان پایان داد"؛"زتظاهرات اساتید دانشگاه قاهره به سوی سفارت اسرائیل جلوگیری به عمل آمد"،در صفحه اول اخبار مربوط به غزه را منتشر کرده است و در صفحات میانی به اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عربی و علت تظاهرات در برابر سفارتخانه های مصر درخارج و مواضع وزارت امور خارجه مصر در هفته اخیر پرداخته است .

در این حال الاهرام و دیگر رسانه های وابسته به دولت مصر به مهمترین مسائل مطرح شده در اجلاس وزیران امور خارجه عربی درقاهره پرداختند.



روزنامه مستقل البدیل در صفحه اول با چاپ تصاویر بزرگی از تظاهرات دانشجویی در قاهره در همبستگی با غزه و محکومیت اسرائیل،تصاویری از برخورد نیروهای امنیتی، به آتش کشیده شدن پرچم اسرائیل توسط دانشجویان، تصویری از وزیر امور خارجه مصر در اجلاس اتحادیه عرب در حالی که دست خود را برسر گذاشته و در حال مرتب کردن موی سر خویش است اخبار حوادث مربوط به غزه را با عناوین "نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان علیه تجاوز اسرائیل حمله کرده و صد تن را بازداشت کردند - چند تن از روزنامه نگاران وابسته به روزنامه های البدیل،الدستور، الفجر و المال بازداشت شدند - دانشجویان وابسته به گروه موسوم به حقی، محاصره نیروهای امنیتی را شکستند و در مقابل دانشگاه قاهره دست به اعتصاب زدند" منتشر کرد. در صفحات میانی نیز با عنوان"تظاهرات مردم خشمگین برای پنجمین روز ادامه یافت و نیروهای امنیتی صدها نفر را در قاهره و استانهای دیگر بازداشت کردند" تصاویری از تظاهرات بزرگ مردم و دانشجویان در خیابان رامسیس را آورده است .

- هفته نامه الدیار با عنوان بزرگ "ننگ"،"خون غزه می ریزد ولی هرگز نخواهد مرد"،" اخراج سفیر اسرائیل خواسته مردمی است"،"رژیمهای عربی در بوته آزمایش"،"مصر در اعتراض به هولوکاست غزه شعله ور شد" ،"حسن نصرالله بر رژیمهای های عربی حمله و از آنها به شدت انتقاد کرد" در صفحه اول و در صفحات میانی این هفته نامه با عناوین "بزرگان مصر حملات اسرائیل را محکوم کردند" ،"دانشجویان مصری شعار دادند اسرائیل صبرکن حماس قبر تو را خواهد کند" ،"اتحادیه روزنامه نگاران حملات اسرائیل را محکوم کرد"،"شبکه عربیه حقوق بشر درباره شکایت علیه دولت و وزیر امورخارجه مصر به دلیل مواضع آنان در قبال کشتار غزه را بررسی می کند" ،"سازمان مصری حقوق بشر به تحرک بین المللی و عربی جهت نجات غزه دعوت کرد" اخبار مربوط به کشتار غزه را آورده است . این هفته نامه همچنین با انتشار تصویری از ابوالغیط و لیونی وزیران امور خارجه مصر و رژیم اسرائیل که دست در دست یکدیگر داشته و در کنار آن لبخند لیونی را با عنوان "لبخند مرگ" نامیده است .



- هفته نامه الیوم السابع نیز با عنوان "سفیر اسرائیل در قاهره محل اقامت خود را تاکنون سه بار تغییر داده است – سفارت اسرائیل از حملات علیه این سفارتخانه نگران است"،"خیانتکاران و مزدوران در کشتارگاه غزه "در صفحه اول و دیگر عناوین مانند: "ای غزه همه به تو خیانت کردند؛ اسرائیل مرحله قطع سرها را پایان داده و در زمینه تبانی بین المللی و ناتوانی عربی سرمایه گذاری کرده است" ،"اکنون وقت تصفیه حساب با حماس نیست و راه مطلوب گفتگوی فلسطینی شامل تحقق آشتی است."



- هفته نامه عقیدتی در صفحه اول با عناوین "موسسه دینی الازهر خواستار توقف تجاوزات اسرائیل به غزه شد- شیخ الازهر : آنچه در غزه می گذرد جنایتی در حق تمام بشریت است-علمای دینی : صهیونیستها با دشمنان امت در حمله به غزه همدستی کردند و خون شهدای غزه بر گردن همه مسلمانان تا روز قیامت است-اسرائیل نیروهای ذخیره خود را برای تحقق پیروزی کاذب خود در غزه فراخواند"به بررسی فجایع ضد بشری رژیم اسرائیل در غزه پرداخته و ادامه اخبار را در صفحات میانی آورده است .