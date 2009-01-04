ادامه واکنش های ضد صهیونیستی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته عملیات زمینی به غزه را آغاز کرده و از نزدیکی اردوگاه جبالیا و بیت حانون در شمال نوارغزه وارد این منطقه شدند که در نتیجه آن 19 فلسطینی شهید شدند.

مبارزان فلسطینی همچنین توانستند با قهرمانی های خود 30 نظامی اسرائیلی را زخمی و شماری دیگر را به هلاکت برسانند.

ترکیه در بیانیه ای حملات زمینی رژیم صهیونیستی به نوارغزه را محکوم و اعلام کرد: ما حمله زمینی به غزه را محکوم می کنیم و در سایه واکنش های بین المللی آن را غیر قابل قبول می دانیم.

در همین راستا 200 سازمان غیر دولتی ترکیه نیز امروز در استانبول تظاهرات ضد صهیونیستی بر پا می کنند.

شهروندان ترکیه همچنین شب گذشته در مقابل سفارت اسرائیل و هیئت سازمان ملل متحد در آنکارا در حمایت از مردم مظلوم غزه تظاهرات بر پا کردند.

در این بیانیه همچنین از سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای برقراری آرامش در غزه تدابیر لازم را اتخاذ کند.

در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه و بحرانی شدن وضعیت زندگی در این منطقه، سازمان ملل از تصمیم خود برای اهدای کمک 34 میلیون دلاری به مردم غزه خبر داد.

"گوردون براون" نخست وزیر انگلیس نیز حمله زمینی اسرائیل به نوارغزه را لحظه ای خطرناک توصیف کرد و خواستار توقف درگیری ها در غزه شد.

کمیساریای اروپا نیز از رژیم صهیونیستی خواست تا به قوانین بین المللی احترام بگذارد و اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به غزه را بدهد.

"شاه محمود قریشی" وزیر امور خارجه پاکستان نیز در یک کنفرانس خبری در شهر مولتان اظهار داشت: ما باید مانع از خسارت های جانی و مالی در غزه شویم.

وی تصریح کرد: آنچه در [غزه] می گذرد غیر قابل توجیه است و پاکستان آن را محکوم می کند.

صلاح الدین البشیر وزیر امور خارجه اردن نیز اظهار داشت که این کشور اقدامات نظامی غیر قابل توجیه رژیم صهیونیستی را محکوم می کند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم خشونت و اقدامات تجاوزکارانه به افزایش بحران منجر خواهد شد و امنیت اسرائیل را فراهم نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه مکزیک نیز در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد که هر چه سریعتر درگیری را پایان دهند و به قوانین بین المللی احترام بگذارند و مانع از کمک های سازمان بین المللی نشوند.

فرانسه و اسپانیا، انگلیس و مصر نیز حملات زمینی رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم و بر ضرورت توقف فوری درگیری ها و برقراری آتش بس تاکید کردند.