اولین حملات رزمندگان مقاومت به پایگاه "تسلیم"اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الاقصی توضیحات بیشتری درباره حمله رزمندگان فلسطینی به پایگاه تسیلم رژیم صهیونیستی ارائه نکرده است.



از سوی دیگر شبکه الجزیره گزارش داد رژیم صهیونیستی دهها هزار نفر از نیروهای ذخیره خود را فراخوانده است.

این در حالی است که در نهمین روز حملات وحشیانه زمینی، هوایی و دریایی رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه، میلیونها نفر در مناطق مختلف جهان با برگزاری تظاهراتی گسترده، خشم و انزجار خود را از جنایات صهیونیستها و همبستگی خود را با مردم غزه ابراز کردند.



هم اکنون تجمعات ضد صهیونیستی در رباط پایتخت مغرب، بیروت پایتخت لبنان و استانبول ترکیه با حضور صدها هزار نفر در حال برگزاری است.



در نهمین روز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بیش از 480 فلسطینی شهید و بیش از 2300 نفر دیگر زخمی شدند.



روز هفتم دی ماه (27 دسامبر) رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا و همدستی برخی رژیمهای عربی، یورش همه جانبه علیه نوار غزه را آغاز کرد که همچنان حملات هوایی، زمینی و دریایی این رژیم به مردم بی دفاع غزه ادامه دارد.



خلیل حمدان نماینده حماس در لبنان در تظاهرات گسترده ای که در بیروت در برابر دفتر سازمان ملل متحد در حال برگزاری است؛ تصریح کرد: نبرد در غزه نبرد فلسطین و حماس نیست، بلکه نبرد همه امت بر ضد صهیونیستها است.



شدیدترین درگیریها در مناطق الزیتون و الشجاعیه رخ داده است تا جایی که رزمندگان مقاومت دهها گلوله خمپاره به سوی نظامیان متجاوز صهیونیست که در حال پیشروی بودند، شلیک کردند که صهیونیستها به زخمی شدن 30 نظامی در جریان یورش زمینی به غزه اعتراف کرده اند که حال دو نفر از آنها وخیم اعلام شده است.



جنگنده ها و بالگردهای نظامی ارتش اسرائیل بیش از 45 نقطه در مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند.



در شمال و شرق نوار غزه نیز رزمندگان مقاومت در برابر پیشروی نظامیان صهیونیست همچنان ایستادگی می کنند تا جایی که گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از اسارت دو نظامی صهیونیست خبر داده است.