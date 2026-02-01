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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

تأکید وزیر دادگستری بر تسریع در تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان حوادث اخیر

تأکید وزیر دادگستری بر تسریع در تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان حوادث اخیر

وزیر دادگستری گفت: تعدادی از افراد زیر سن ۱۸ سال که در زمان حوادث اخیر دستگیر شده‌اند، فوری در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران، تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری که رئیس شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک نیز است با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران، در جریان وضعیت مددجویان این مرکز قرار گرفت و به گفتگو با آنها از جمله بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، پرداخت و از نزدیک در جریان وضعیت رسیدگی پرونده آنان قرار گرفت.

رحیمی پیش از این هم با حضور در منزل یکی از شهدای امنیت ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید با آن‌ها دیدار کرده و پای صحبت آن‌ها نشسته بود.

این بازدید با همراهی غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها، جلالیان دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مسئولان قضایی استان تهران همراه شد و وضعیت حقوقی، قضایی و شرایط نگهداری کل مددجویان و نیز بازداشت شدگان حوادث اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید وزیر دادگستری به دیدار چهره به چهره با مددجویان از جمله بازداشت شدگان حوادث اخیر پرداخت.

رحیمی با تشکر از اقدامات سازمان زندانها و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران در رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های اخیر در کانون اصلاح و تربیت اظهار کرد: با تک تک این مددجویان که صحبت کردیم، مشخص بود که نهایت دقت بکار گرفته شده که این‌ افراد حتی الامکان در کانون نمانند.

رحیمی گفت: تعدادی از افراد زیر سن ۱۸ سال که در زمان حوادث اخیر در صحنه بوده و توسط ضابطین آن زمان دستگیر شده اند، سریعا در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران، تعیین تکلیف و تحویل خانواده‌هایشان شدند.

وی عنوان کرد: عده کمی از افراد بازداشت شده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد می شوند

در پایان این مراسم ۴ تن از سایر زندانیان با کمک خیرین و به مناسبت سالروز میلاد حضرت مهدی (عج) از زندان آزاد شدند.

کد مطلب 6736546

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      71 56
      پاسخ
      زنده بادایرانم وطنم.انشالله خداحافظت باشد
      • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        43 254
        فقط این اغتشاشگرهائیکه زیر18سال هستن نبایدبه بهانه سن زود ازادبشوند. چون دفعه بعدحرفه ای واردمیشون. پابندالکترونیکی 6ماه
    • ایران IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      72 329
      پاسخ
      تا تعیین تکلیف قطعی و کسب اطلاعات نباید هیچ‌یک آزاد شوند
      • دلار GB ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        121 37
        باشه جناب دادستون.
      • مادر ایران IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
        2 0
        اتفاقا اگر با رآفت و مهربانی ،اسلامی که بر پایه ی اخلاق نبوی و اهل بیت باشه بخشیده بشن و رحمت و مهر و ببین خجالت زده میشن و برای پایه های نظام عالی هست ،،
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      56 271
      پاسخ
      اینکه نشد چه گارانتی است برای اینکه این افراد در شورش و نا آرامی دیگر شرکت نکنند. آیا تضمین از سوی خانواده داده می شود. تا دیروز که اینها زندان را ندیده بودند اینچنین عمل کردند، حال با کنار هم نشستن و دیدن زندان دیگر نمی توان امیدوار به رفتار معقولانه آنها داشت
      • وطن IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        177 24
        اگه بچه خودت بود هم همینو میگفتی؟
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      58 330
      پاسخ
      سن ۱۶ تا ۱۸ برای بچه های امروزی سن کمی نیست این بچه ها هم بایست به جزای اعمالشون برسن سن ۱۴ به بعد میتونه صاحب فرزند بشه مار گزیده از هر ریسمانی میترسه
      • مریم US ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
        35 3
        اینها جوان هستن شما تو جوانی اشتباه نکردید که یک یک تون میآید نظر میدید از خانوادشو تعهد بگیرند از آزادشون کن آنجایی که اینها را میبرند هزار چیزه دیگر یاد می گیرند
    • ناشناس IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      70 208
      پاسخ
      خدا نگذره از کسی که بخواهد یکی از این عوامل که این بلا را سر مردم آوردند آزاد کند
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      199 23
      پاسخ
      کسانیکه بیگناه بازداشت شدن یا سو تفاهم شده تکلیف آنان چیست
      • من IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        31 109
        از تک تک اینا بپرسی میگن با بی گناهیم.. رفته بودیم برا مادرمون قرص بخریم
    • زهرا IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      174 44
      پاسخ
      اغتشاش کار نادرستیه اینو همه میدونن ولی اینام نادونی کردن یه فرصت بهشون بدید بچگی کردن گذشت کنید
    • ایران عزیز IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      39 103
      پاسخ
      بین طایفه ها هم درگیری میشود قاتل و مقتول می‌شود آخرش حل وفصل می‌شود انشالله دیگه تکرار بین جوانها نشود وطن ما ناموس ماست بایدحفظ کنیم مرگ برامریکا واسراییل
    • محمد جواد IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      45 172
      پاسخ
      نباید آزاد شوند تا ۱۸ سال تحت نظر بهزیستی بگیرند ۱۸ سال ببالا اگر کارشان خوب شد بفرستند بیرون اون هم با ضمانت، این افراد زیر ۱۸سال اگر خانواده درستی داشتند هيچ وقت دست به این نامردی نمیزدند الان هم بعلتی که خانواده ندارند زیر نظر بهزیستی بگیرند تحت کنترل، نباید آزاد شوند ضمانت برای این افراد فایده ندارد این افراد فقط باید زیر نظر دولت باشد
    • ناشناس IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      73 18
      پاسخ
      با عرض سلام ، لطفاً اگر برخی، جوانان مرتکب جنایت یا آتش سوزی نشده باشند ،به مناسبت نیمه شعبان و به حرمت روز جوان آزاد شوند ، و اما در جنایت شرکت کرده باشند بشدت تنبیه شده باشند.
    • دلار GB ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      174 35
      پاسخ
      اینا طفلکها چقدر سنشون هست ازادشون کنید.
    • گرسنه IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      117 12
      پاسخ
      چرا بچه های مردم را عصبی می کنید کسانی که اغتشاشگر واقعی هستند و آتش زدند و آدم کشتند هیچ حرفم در مورد کسانی هست که فقط راهپیمائی و تظاهرات ‌کر د ند آنها را رها کنید
    • مصطفی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      18 114
      پاسخ
      هر کدوم آزاد کردین یه چک افسری محکم تو دهنشون بزنید یادشون بمونه
    • اسرا IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      25 107
      پاسخ
      توبه گرگ مرگه اینا آدم نمیشن باید تو زندان بمونن تا اوضاع مملکت به ثبات برسه
    • خدادوست IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      38 172
      پاسخ
      لطفا هیچ کدومو آزاد نکنین آنها باید تاوان پس بدهد آنها به کشور ومردم خودشان خیانت کردند آنها نباید هیچ وقت آزاد شوند این نادانی نیست خیانت هست
    • مرضیه IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      79 18
      پاسخ
      آره تو رو خدا نسبت به همه ی معترضا گذشت کنید . چه کوچیک چه بزرگ .. همگی بخاطرِ فشارای مالی و شستشوی مغزی به اینجا رسیدن وگرنه اینکارا رو نمیکردن البته منهای خرابکاری اینطرفی وَ اونطرفی .. خرابکارا رو مجازات کنید ولی مردم عادی رو نه گناه دارن بخدا .. همشون هموطن خودمون هستن ..
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      40 120
      پاسخ
      خسارت تخریب اموال از والدینشون بگیرید تا بیشتر مراقب بچه ش باشه
      • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        23 71
        این بهترین حکم
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      34 132
      پاسخ
      اینها خود داعش و تعلیم دیده شیطان بزرگ هستند،باید به سزای اعمال خودشون برسن
    • مهدی کریمی IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      30 59
      پاسخ
      باید این افرادی که پول ندارن برای ازادی .ازشون بر ای ساخت واحداث اماکن ویران. شده بیگاری رایگان ازشون گرفت یعنی دو یا سه سال بسته به مقدار جرمشان کار رایگان کنند تا بفهمند ساختن چقدر هزینه داره مثل برده کار ازشون بکشین
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      49 14
      پاسخ
      بارافت اسلامی باهاشون رفتارکنید فریب خوردن بچه های ایران هستن ازادشون کنید ان شاالله قدر مملکت بدونند
    • ناشناس IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      28 46
      پاسخ
      چاقو ویا شمشیر ویاقمه وهروسیله تیزوبرنده دیگه وقتی میخواد وقتی میخواد سر کسی رو ببره وازتنش جدا کنه هیچ وقت از صاحبش که بدستش گرفته نمی پرسه شما چند سالته فقط به بریدن وکشتن ادامه میده اسلحه هم همینطور وقتی شلیک میکنه.پس خواهشمندیم از قوه قضائیه به هیچ وجه از این جنایتکاران واراذل که درخدمت دشمن بودند کوتاهی نکنند وآنها رو طبق عدالت مجازات کنند وخسارات رو ازاینها دریافت کنند.
    • فلاح IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      23 92
      پاسخ
      نمیشه که راحت آزاد بشت باید سزای اعمالشون ببینن ۱۶ تا ۱۸ الان بچه بالغه
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      15 28
      پاسخ
      به نظر من دولت میتون بازداشت شدگان را به جای مجازات وارد نظام کنیدتابه کشورشون خدمت کنند این طور یاد میگیرند که به کشورشون وفادار باشند.کشتن مردم که از سر نادان که و بی فکری کاری کردند خشم مردم و تحریکی برای دشمن می باشد
    • مینا IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      19 41
      پاسخ
      میشه براشون جرم سیاسی نذاشت ولی خسارات مالی و جانی که به دیگران وارد کردن باید جبران کنن.پدر و مادراشون وقتی مجبور بشن پول خرابکاریهای بچه هاشونو بپردازن،از این بعد یاد میگیرن که افسار بچه هاشونو بکشن و ولشون نکنن وسط خیابون تا اموال مردم دیگه رو به آتش بکشن.
    • بختیاری IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      30 29
      پاسخ
      از رهبر عزیزم میخوایم اینایی که جوانی کردن نادانی کردن بهشون فرصت دوباره بده
    • الهام IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      18 34
      پاسخ
      همه جای دنیا اگر بچه یک ساله هم چیزی رو خراب کنه پول و خسارتشو از والدینش میگیرن اینا که دیگه نوجوانن و آگاهانه تخریب و کشتار کردن. اتش زدن اموال شهر که با پول مردم بیگناه ساخته شدن یا مغازه ها و ماشینهای مردم باید جبران بشه و از جیب والدین این بچه ها پرداخت بشه
    • بهناز IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      23 50
      پاسخ
      بچه کدومه؟چرا دلتون برای این جانورها میسوزه؟توی گزارشها یه دختر 16،17 ساله رو نشون داد که همینجوری از پشت بام خونه بلوکه های سیمانی و آجر پرتاب میکرد پایین.حتی نگاهم نمیکرد که داره روی سر کی میندازه.انگار واسش مثل بازی کامپیوتری بود.خدا میدونه چند تا زندگی رو نابود کرده یا چند تا ادمو واسه همیشه زمینگیر کرده یا چند تا خانواده رو عزادار.هی نگین بچه...بچه...اینها خشونت و غارت و وحشی گری رو انتخاب کردن و در اینده میتونن بدتر از اینم بشن.
    • احمد IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      50 10
      پاسخ
      خداوند انسان مارا تشویق کرده به گذشت ومهربانی واین کارخیلی دوست داره بخشنده مهربان باشیم بهترین شاید دربین اینها کسانی باشند به راه راست هدایت بشن با گذشت مهربانی ما انسانها
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      16 51
      پاسخ
      چکاریه ازادشون میکنید. همین ساده کاری ها میکنید اینا شیر میشن دفعه بعدم تو جبهه دشمنن
    • لیلا IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      19 45
      پاسخ
      سازمانهای قضایی.... لطفاً با اختشاشگران خصوصاً لیدر های اصلی خصوصاً قاتلین ملت و نیروهای امنیتی با قاطعیت سخت برخورد کنید...خدا یارتون
    • شاهرخ IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      16 42
      پاسخ
      از کی تا حالا 16 تا 18 سال کودک حساب شده اینهمه خانواده‌ها داغدار شدند اینهمه شهید دادیم که حالا بگید اینها کودک هستند با آزاد کردن این آدمکش ها خون پاک شهدا و داغ دل خانواده های شهدا را لگدمال نکنید این افراد همه توی جبهه دشمن بودند باید سخت مجازات شوند
    • علی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      10 38
      پاسخ
      سن و کوچک بودن این بچه ها را نگاه نکنید این دوره دیگه سنی بدرد نمی خورد اینها از مردان ۴۰ و۵۰ سال بیشتر می دانند اگر این دفعه تنبیه نشوند دفعه دیگر با قدرت تمام وارد اغتشاش می شوند چرا نباید سخت گرفت اینها بچه های کوچک اغتشاشگران هستند به آه و ناله اینها اهمیت ندهید اینها بودند که آنها را همراهی کردند و تعدادشان بشتر دیده می شد اینها هرکدام حداقل خانه ماشین و اموال عمومی را آتش زدند و حتی به نیروهای مدافع سنگ پرت کردن سرو صورتشان را شکاندند این آدمها در هرصورت باید عذاب را ببینند تا عبرت شود
    • گل مراد IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      12 15
      پاسخ
      انشالا اصلاح شوند
    • احمد IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      10 22
      پاسخ
      اگر در اغتشاش ۴۰۱ قاتلان روح الله عجمی را مجازات می‌کردند حساب دست مابقی می آمد از لقی قوه قضائیه سو استفاده میشه هم در بحث بازار وگرانفروشی ارزهای ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ هم در مسائل امنیتی و سیاسی ترحم بر پلنگ تیز دندان،،،،،،،ستمکاری بود بر گوسفندان
      • احمد IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        27 11
        بی قانونی خودش باعث گستاخی افراد میشه
    • محمد IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      1 6
      پاسخ
      باید در زندان بمانند اینها آدم بشو نیستند
    • همشهری IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      7 1
      پاسخ
      قاضی خداست ما حتی نمی تونیم درمورد خودمون هم قضاوت کنیم
    • سرهنگ زاده IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 5
      پاسخ
      فقط تورو خدا خون شهیدان ماموران انتظامی که به ناحق و سر وظیفه و خون کودکان ۳ساله و ۸ساله هارو هم در نظر بگیرید این ها بیان بیرون دوباره غلط اضافه خواهن کرد
    • بزرگمهر IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      2 0
      پاسخ
      بسیار کار خوبی ست نوجوانانی که هیچ سوءسابقه نداشته و بر اثر هیجانات تحریک شدند و فقط خسارت مالی بجا گذاشتند. با گرفتن هزینه خسارات وارد کرده، آزاد شوند. و به آنان که اوضاع مالی خوبی ندارند، ببخشند. اما چه نوجوان و چه جوان و چه پیر و زن و دختر، اگر باعث قتل و شهادت هموطنان شدند، باید تاوانی سخت بدهند. آن پسران و آن همسران و آن پدران، ماشین و علایم راهنمایی و سطل آشغال و... نبودند که دوباره جایگزین شوند. جنایاتی مرتکب شدند که بعد از یکماه، ما هنوز در شوک هستیم که آیا واقعا اینها بچه های هموطن ما بودن
    • محمد IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      13 1
      پاسخ
      اینها جوانان وطن هستند و تحت تأثیر شرایط بی ثبات اقتصادی جانشون به لب رسیده و دست به اشتباه زدند حساب اینها از آدم کش ها جداست و باید با محبت و ارشاد بهشون رفتار بشه .
    • ایران IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      12 1
      پاسخ
      چه ملتی شدیم،چه راحت حکم صادر میکنیم،با بچه های خودتون هم همینجور رفتار میکردین.البته مطمعنم بچه ندارین.
    • چراغی IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 12
      پاسخ
      همین زیر ۱۸ ساله ها همه جارو به آتش کشیدن فروشگاهارو غارت کردن بانکهارو اتش زدن به نیروهای امنیتی حمله کردن کسی حق نداره اینهارو آزاد کنه
    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 1
      پاسخ
      متأسفانه بعضی از این نوجوان‌ها از والدین و همکلاسی ها شون درس میگیرن وقتی محصلی که چاقو و قمه با خودش سر کلاس میاره بدون اینکه مدیر و معلم متوجه بشن و حرفهای رکیک و زشت به زبان میارن اینطور اتفاقاتی بوجود میاد با این سن کم امکان داره در آینده وارد گروهکها و جریانات سیاسی مخالف بشن . بعضی از والدین در منزل جلو این بچه ها فحش و ناسزا به نظام میدن اول باید والدینشون ادب بشن جلو کسانی که آهنگهای زیرزمینی وحشتناک با کلمات رکیک و فحش و اشعار کفر آمیز درست می‌کنن گرفته بشه .
    • کویر IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 1
      پاسخ
      اتفاقا چون سن کمی دارند بی پروا ونترس هستند و در حوزه عقلانیت عمل نمی کنند ،احساسی هستند و خطرناک ،اینا را باید انقدر در زندان نگهداشت تا به سن محافظه کاری و عقلانیت برسند،متاسفانه نوجوانان وجوانان نه فقط دربحث اغتشاش واعتراض ،در خیلی وجوه اجتماعی افسار گریخته عمل میکنند ،هیچ اداب ورسوم واحترامی را لحاظ نمی کنند ،باید بشدت تنبیه و اگر کسی را کشته اند حتما کشته بشن ،یه ۱۴ ساله وقتی قاتل میشه عملا ۱۴ ساله نیست
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      1 7
      پاسخ
      چرا اینها را آزادمیکنید نبایدحتی ۱۴ و۱۳ساله راهم آزادکنید
    • بختیاری IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      همه ما از نقش صهیونیست ها در این اغتشاش اخیر آگاه هستیم ولی هستن کسانی که تحت تاثیر جو قرار گرفتن و بخاطر سن کم و جوانی وارد این خیانت بزرگ شدن پس حق اینو دارن بهشون فرصت دوباره داد وبخاطر خانوادهاشون که اسیر دادگاه شدن بهشون فرصت بدین ولی آدمایی که سن بلوغ هستن قابل بخشش نیستن و باید تنبیه بشن زنده باد ایران سلامت و تندرست باشن رهبر عزیزتر از جانم رهبرم که شده خار چشم دشمنان ایران
    • شالی IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      انشاالله به حق صاحب زمان همه ازاد بشن اونا هیچ گناهی ندارن

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