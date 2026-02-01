به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری که رئیس شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک نیز است با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران، در جریان وضعیت مددجویان این مرکز قرار گرفت و به گفتگو با آنها از جمله بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، پرداخت و از نزدیک در جریان وضعیت رسیدگی پرونده آنان قرار گرفت.

رحیمی پیش از این هم با حضور در منزل یکی از شهدای امنیت ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید با آن‌ها دیدار کرده و پای صحبت آن‌ها نشسته بود.

این بازدید با همراهی غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها، جلالیان دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مسئولان قضایی استان تهران همراه شد و وضعیت حقوقی، قضایی و شرایط نگهداری کل مددجویان و نیز بازداشت شدگان حوادث اخیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید وزیر دادگستری به دیدار چهره به چهره با مددجویان از جمله بازداشت شدگان حوادث اخیر پرداخت.

رحیمی با تشکر از اقدامات سازمان زندانها و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران در رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های اخیر در کانون اصلاح و تربیت اظهار کرد: با تک تک این مددجویان که صحبت کردیم، مشخص بود که نهایت دقت بکار گرفته شده که این‌ افراد حتی الامکان در کانون نمانند.

رحیمی گفت: تعدادی از افراد زیر سن ۱۸ سال که در زمان حوادث اخیر در صحنه بوده و توسط ضابطین آن زمان دستگیر شده اند، سریعا در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران، تعیین تکلیف و تحویل خانواده‌هایشان شدند.

وی عنوان کرد: عده کمی از افراد بازداشت شده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد می شوند

در پایان این مراسم ۴ تن از سایر زندانیان با کمک خیرین و به مناسبت سالروز میلاد حضرت مهدی (عج) از زندان آزاد شدند.