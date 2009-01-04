نماینده ویژه روسیه عازم خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه روسیه عصریکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تشدید جنگ مسلحانه پس از آغاز حملات زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه نگران کننده است.

این وزارتخانه افزود: "الکساندر سلطانف" نماینده ویژه "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، بزودی در راستای تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه به این منطقه خواهد رفت.



این بیانیه می افزاید: بسیار مهم است که با برقراری آتش بس، رنج و درد مردم فلسطین بدون هرگونه وقفه ای و در اسرع وقت پایان یابد.

در همین حال، حملات هوایی علیه شهرهای غزه ادامه دارد و لحظه به لحظه بر تعداد شهدای فلسطینی افزوده می شود.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی که از شب گذشته تاکنون حملات زمینی به غزه را نیز آغاز کرده اعتراف کرده است که در درگیری با مبارزان فلسطینی طی ساعات گذشته 30 نظامی صهیونیست زخمی و یک افسر نیز به هلاکت رسید.

در آغاز دومین هفته حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از زمین و هوا و دریا صورت می گیرد؛ شمار شهدا به 470 شهید و مجروحان به بیش از 2300 نفر رسیده است.