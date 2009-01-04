سناریوی سیاه مبارک برای سرنگونی دولت حماس با ماشین جنگی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطینی"سما"،معاون وزیر امور خارجه سابق مصر و استاد حقوق بین الملل تاکید کرد : دولت مصر با بستن گذرگاه رفح، قوانین بین المللی را نقض کرده است.



"عبدالله الاشعل" گفت : دولت مصر با بستن گذرگاه رفح، توافقنامه ژنو را نقض می کند و بستن این گذرگاه، اقدامی سیاسی است نه قانونی.



به گفته وی، مصر بارها این توافقنامه را نقض کرده است و با خودداری از شکستن محاصره فلسطینی به اسرائیل برای تهدید جان مردم بیگناه غزه کمک کرد .



الاشعل درباره بروز جنگ داخلی در میان فلسطینی ها در صورت سقوط دولت مردمی حماس و به قدرت رسیدن جنبش فتح به وسیله رژیم صهیونیستی با مشارکت مصر به قاهره هشدار داد.

وی افزود : توافقنامه گذرگاه ها که در سال 2005 امضا شد و قاهره از آن به عنوان دستاویزی برای بستن گذرگاه رفح سوء استفاده می کند، به سه دلیل برای مصر الزام آور نیست : نخست اینکه به قاهره ربطی ندارد،زیرا پس از گذشت شش ماه از اجرای آن بر اساس متن آن،اعتبار ندارد و تمدید نشده است و این مسئله مربوط به بخش فلسطینی گذرگاه و نه بخش مصری مربوط است.



الاشعل تصریح کرد : مصرهیچ تعهدی در این زمینه ندارد وحاکمیت کامل بر گذرگاه رفح از بخش مصری دارد، اما بخش دیگر ارتباطی به مصر ندارد و این کشور تنها می تواند ضوابط و مقرراتی برای ورود فلسطینی ها به خاکش از راه گذرگاه وضع کند.



وی ابرازعقیده کرد : قاهره یک موضع سیاسی خصمانه بر ضد حماس اتخاذ کرده است و بهانه ها و دروغ بر ضد حماس جمع می کند و رئیس جمهوری مصر با اطمینان گذرگاه رفح را بسته است، زیرا مطمئن است باز کردن این گذرگاه، تلاشهای اسرائیل برای سرنگونی دولت حماس در غزه را ناکام می گذارد.



الاشعل خاطر نشان کرد : رهبران مصر(بر خلاف مردم خود) مدتهاست موضع جانبداری از طرح صهیونیستی آمریکایی در پیش گرفته اند و محور به اصطلاح اعتدال عربی را رهبری می کنند،زیرا از موفقیت تجربه اسلامی در فلسطین و کشانده شدن آن به مصر از طریق اخوان المسلمین وحشت دارند.



وی درباره نگرانی مسئولان مصری از ورود سلاح و مواد منفجره از غزه به مصر از راه گذرگاه رفح گفت : این سخنان را در جریان هجوم به گذرگاه در ژانویه گذشته شنیدیم، اما آن را درست نمی دانم، مصر تلاش می کند اتهام مشارکت خود در محاصره غزه را با مخدوش کردن وجهه حماس بپوشاند.



معاون وزیر امور خارجه سابق مصر درباره اظهارات مقامهای مصری مبنی بر ضرورت بازگشت ناظران اروپایی و نیروهای تشکیلات خودگردان به گذرگاه به عنوان شرط بازکردن آن اظهار داشت : این سخنان، پیشنهاد حماس بود به اینکه نمایندگان تشکیلات خودگردان و حماس و اروپایی ها در گذرگاه مستقر شوند، اما مصر این پیشنهاد را نپذیرفت.



وی خاطر نشان کرد : ارزیابی های فراوانی درباره مطلع بودن مصر از حملات اسرائیل پیش از سفر لیونی وزیر امور خارجه این رژیم به قاهره وجود دارد و این دیدار تنها برای بررسی جزئیات این حمله انجام شد.



این دیپلمات سابق مصر از مواضع و اظهارات احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر انتقاد کرد وعملکرد وی را از زمان آغاز تجاوزگری رژیم صهیونیستی و حتی پیش از آن به زیان موضع قاهره و تقویت اتهام همدستی مصر با اسرائیل در حمله به غزه دانست.



الاشعل درباره اطلاعات موجود درباره تدابیری که میان مسئولان امنیتی مصر و تشکیلات خودگردان در قاهره برای مرتب کردن اوضاع در غزه پس از سرنگونی دولت مردمی حماس گفت : این مسئله بعید نیست؛ قاهره نیروهای امنیتی وابسته به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را آموزش داده است و با بی صبری منتظر سرنگونی دولت حماس و بازگشت همپیمانان خود به غزه است.



وی در پایان درباره تسلیم حکومت غزه به جنبش فتح و ابومازن با کمک اسرائیل هشدار داد و اظهار داشت : در صورت ورود ابومازن و دحلان به غزه بر روی تانکهای اسرائیلی، جنگ داخلی در فلسطین شعله ور خواهد شد و مصر در این سناریوی سیاه در صورت وقوع شریک خواهد بود.

افشاگری این دیپلمات سابق مصر درباره همدستی رژیم حاکم بر این کشور با رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع غزه در حالی است که صهیونیستها از شامگاه شنبه 14 دی نیز با چراغ سبز آمریکا و برخی رژیمهای عربی از جمله مصر، حملات زمینی به نوار غزه را آغاز کرده اند.



از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم دی تا کنون،550 فلسطینی شهید و بیش از 2400 نفر دیگر شهید شدند.