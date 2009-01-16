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۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

47 فیلم کوتاه با موضوع نماز در گلستان اکران شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: 47 فیلم همزمان با برگزاری سومین جشنواره نماز و نیایش برای کودکان و نوجوانان گنبد به نمایش در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، فریدون مردانی شامگاه پنجشنبه درمراسم اختامیه این جشنواره در مرکز شماره 2 گنبد افزود:  این شمار فیلمها در جشنواره فیلم کوتاه نماز و نیایش از 23 تا 26 بهمن ماه در مرکز گنبد طی 9 سانس ویژه کودکان ونوجوانان اکران شد.

وی اظهار داشت: در گلستان این جشنواره با مشارکت انجمن سینمای جوان استان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری شماره 2 گنبد و مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برپا شده است.

وی استقبال از این جشنواره را از سوی کودکان و نوجوانان منطقه کم نظیر توصیف کرد.

مردانی همچنین از برگزاری پودمان آموزشی "مهارتهای اداره مراکز فرهنگی هنری کانون" ویژه مربی مسولان مراکز فرهنگی هنری در گلستان خبر داد و گفت :  در این دوره آموزشی  دو روزه در قالب 16 ساعت آموزشی  مباحثی نظیر معرفی کانون و چارت سازمانی، جایگاه مسولین مراکز، ارتباط و مراودات، شرح وظایف مسئول مرکز، برنامه ریزی  و سازماندهی و کار عملی آموزش داده می شود.

مدیرحوزه هنری گلستان بیان داشت: توسعه آگاهی های نظری و افزایش مهارتهای عملی مربیان مسوول در اداره موثر و کارآتر مراکز فرهنگی هنری از اهداف این دوره آموزشی است.

وی یادآورشد: بهره گیری از تجربه 28 سال خدمات استاد "رضا غنی"  مدیر با سابقه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان و مدرس دانشگاه از ویژگیهای این دوره آموزشی است.

12 مرکز فرهنگی هنری ثابت، یک کتابخانه سیار مرزی، یک کتابخانه سیار شهری و پستی در گلستان فعالیت دارد که 50 هزار کودک و نوجوان در آن عضویت دارند.

کد مطلب 817218

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