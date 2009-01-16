47 فیلم کوتاه با موضوع نماز در گلستان اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، فریدون مردانی شامگاه پنجشنبه درمراسم اختامیه این جشنواره در مرکز شماره 2 گنبد افزود: این شمار فیلمها در جشنواره فیلم کوتاه نماز و نیایش از 23 تا 26 بهمن ماه در مرکز گنبد طی 9 سانس ویژه کودکان ونوجوانان اکران شد.

وی اظهار داشت: در گلستان این جشنواره با مشارکت انجمن سینمای جوان استان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری شماره 2 گنبد و مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برپا شده است.

وی استقبال از این جشنواره را از سوی کودکان و نوجوانان منطقه کم نظیر توصیف کرد.

مردانی همچنین از برگزاری پودمان آموزشی "مهارتهای اداره مراکز فرهنگی هنری کانون" ویژه مربی مسولان مراکز فرهنگی هنری در گلستان خبر داد و گفت : در این دوره آموزشی دو روزه در قالب 16 ساعت آموزشی مباحثی نظیر معرفی کانون و چارت سازمانی، جایگاه مسولین مراکز، ارتباط و مراودات، شرح وظایف مسئول مرکز، برنامه ریزی و سازماندهی و کار عملی آموزش داده می شود.

مدیرحوزه هنری گلستان بیان داشت: توسعه آگاهی های نظری و افزایش مهارتهای عملی مربیان مسوول در اداره موثر و کارآتر مراکز فرهنگی هنری از اهداف این دوره آموزشی است.

وی یادآورشد: بهره گیری از تجربه 28 سال خدمات استاد "رضا غنی" مدیر با سابقه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان و مدرس دانشگاه از ویژگیهای این دوره آموزشی است.

12 مرکز فرهنگی هنری ثابت، یک کتابخانه سیار مرزی، یک کتابخانه سیار شهری و پستی در گلستان فعالیت دارد که 50 هزار کودک و نوجوان در آن عضویت دارند.