خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : این کتاب از مجموعه کتابهای "در قلمرو عناصر داستان ایرانی" است که با همکاری محسن مومنی شریف، بهروز راستانی و شهرزاد اعتمادی (ویراستاران اثر) منتشر شده است.

کتاب "بررسی عناصر داستان ایرانی" شامل 16 مقاله است که حسین حداد آنها را گردآوری و تنظیم کرده است.

عناصر تراژدی در داستان سیاوش (احمد سمیعی)، داستانهای کهن و داستانهای امروزی (محمد میرکیانی)، مقدمه‌ای بر شگردهای روایت در درام ایرانی (منوچهر یاری)، محتوا و شکل در اولین داستانهای روایی فارسی (محمود عبادیان)، سیاحت غرب و جهان پس از مرگ در ادبیات فارسی (حمیدرضا شاه‌آبادی)، بررسی عناصر داستان ایرانی در رستم سهراب (محمد عزیزی)، عناصر داستان ایرانی در داستان سمک عیار (مصطفی رحماندوست) و جنبه‌های اجتماعی و روانشناختی مثنوی مولوی (منیژه آرمین) از جمله مطالب این کتاب است.

غیب باوری در متون کهن (محمدعلی علومی)، عناصر داستان ایرانی در آثار بیهقی، (محمدرضا محمدی)، ردیابی عناصر داستانهای علمی - تخیلی در ادبیات (کهن محمد قصاع)، عناصر پایه در ادبیات داستانی (نادر ابراهیمی)، بوف کور و صادق هدایت (حبیب احمدزاده)، ساختار روایت ایرانی - اسلامی (ناصر ایرانی) و عناصر داستان ایرانی در منطق‌الطیر (عبدالعلی دستغیب) دیگر مطالب کتاب مذکور به شمار می‌آیند.

کتاب "بررسی عناصر داستان ایرانی" را مرکز آفرینشهای ادبی انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی) در شمارگان 2500 نسخه منتشر کرده است.