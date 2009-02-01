  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

پرندگان مهاجر جنوب سیستان و بلوچستان سرشماری شدند

پرندگان مهاجر جنوب سیستان و بلوچستان سرشماری شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی جنوب سیستان و بلوچستان توسط پرسنل گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همکاری کارشناسان پرنده شناس کشور هلند انجام شد.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در این خصوص به خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی جنوب سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور توسط پرسنل گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست و با همکاری کارشناسان پرنده شناس خارجی از کشور هلند در قسمت غربی شهرستان کنارک از خور گواتر تا خور گوریم انجام شد.

خسرو افسری افزود: در این طرح حدود ۳۷ هزار گونه پرنده مهاجر از انواع پلیکان‌ها، فلامینگوها، مرغابی سانان، سلیم ها، آب‌جلبک‌ها، حواصیل ها و پرندگان شکاری و... سرشماری شدند.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی‌های سرشماری امسال شناسایی دو گونه متفاوت از سال‌های گذشته و سرشماری آنها بود این دو گونه از خانواده پرندگان شکاری شامل سارگپه جنگلی شرقی و شاهین آمور (آمور فائکون) بودند که برای اولین بار در منطقه مشاهده و سرشماری شدند.

کد مطلب 827018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها