پرندگان مهاجر جنوب سیستان و بلوچستان سرشماری شدند

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در این خصوص به خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: سرشماری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی جنوب سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور توسط پرسنل گارد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست و با همکاری کارشناسان پرنده شناس خارجی از کشور هلند در قسمت غربی شهرستان کنارک از خور گواتر تا خور گوریم انجام شد.
خسرو افسری افزود: در این طرح حدود ۳۷ هزار گونه پرنده مهاجر از انواع پلیکانها، فلامینگوها، مرغابی سانان، سلیم ها، آبجلبکها، حواصیل ها و پرندگان شکاری و... سرشماری شدند.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از جمله ویژگیهای سرشماری امسال شناسایی دو گونه متفاوت از سالهای گذشته و سرشماری آنها بود این دو گونه از خانواده پرندگان شکاری شامل سارگپه جنگلی شرقی و شاهین آمور (آمور فائکون) بودند که برای اولین بار در منطقه مشاهده و سرشماری شدند.
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