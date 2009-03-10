64 پروژه شهری برای آبادانی جنوب تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی محمدنژاد گفت: در راستای افزایش سرانه های خدمات شهری و تبدیل شهرری به منطقه ای برخوردار و رو به توسعه همه جانبه، 64 پروژه عمرانی، ترافیکی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و فضای سبز عمومی با صرف هزینه ای بالغ بر 454 میلیارد ریال اجرا و آماده بهره برداری است.

وی با بیان این مطلب که آلودگی هوا و ترافیک سنگین از جمله مولفه های شهر تهران به شمار می آید و از این رو استاندارد سازی و تقویت ناوگان حمل و نقل و مهندسی ترافیکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است افزود: همزمان با اجرای صدها پروژه اصلاح هندسی معابر و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و تاکسی و ساماندهی آنها، ساختمان اداره راهنمایی و رانندگی مورد بهره برداری قرار می گیرد و پیش بینی می شود با تحقق این مهم، گامهای موثری در ایمن و آرام سازی ترافیک جنوب تهران بر داشته شود.

شهردار منطقه 20 تهران همچنین از اجرای هشت پروژه اجتماعی خبر داد و گفت: به منظور افزایش سرانه فضاهای اجتماعی و تقویت هویت محلی، افزون بر بهره برداری از دو سرای محله تقی آباد و شهید غیوری، پنج نماز خانه در مدارس حضرت خدیجه (س)، امام علی (ع)، فاطمیه و فیروز آبادی و در کانون امام خمینی و یک باب مسجد با نام امام رضا (ع) در محله 13 آبان افتتاح و به بهره برداری رسید.

محمدنژاد با بیان این مطلب که امروزه جنوب تهران به یک قطب ورزشی تبدیل شده است به گونه ای که بسیار از افتخار آفرینان عرصه ورزش ملی و بین المللی از این منطقه است افزود: شرایط عمومی زندگی در تهران به گونه ای است که ورزش کردن باید به یک رفتار پایدار و مستمر شهری تبدیل شود، ازاین رو تلاش شده است تا دسترسی شهروندان به مکانهای ورزشی آسانتر و راحت تر شود و در این راستا، افزون بر ساخت زمینهای مینی گلف، مینی تنیس و پینگ پنگ، مجموعه های ورزش بدنسازی در بوستانها نصب شود که با بهره گیری شهروندان از این امکانات شاهد نشاط روحی و بالا رفتن ضریب ایمنی و سلامتی شهروندان هستیم.

شهردار منطقه 20 در ادامه با تصریح بر این مطلب که پروژه های عمرانی با رعایت شاخصه های زیست محیطی و تاکید بر اجرای آنان بر اساس برنامه زمانبندی شده انجام می شود گفت: 22 پروژه فنی و عمرانی بهره برداری خواهند شد که کانال بتنی در شهرک علائین، پیاده رو سازی جاده قم و خیابان بسیج، کانال درجه یک بتنی، رفع نقاط آبگیر، روکش آسفالت مکانیزه شبکه عبوری اصلی از آن جمله اند.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از این پروژه ها در حقیقت می توان اذعان داشت که شهر ری به به منطقه ای برخوردار تبدیل شده و فاصله پایین و بالای شهر از بین رفته است.