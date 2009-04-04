به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با نام اصلی "کاگه موشا" سال 1980 با نقش‌آفرینی تاتسویا ناکادایی، تسوتومو یامازاکی، کنیچی هاگی‌وارا، کوهتا یویی و هیدجی اوتاکی به مدت 181 دقیقه ساخته شد.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی "جنگجوی سایه" آمده: در سال 1573، تاکه‌دا به دست یک تیرانداز کمین کرده، زخمی مهلک برمی‌دارد و به برادرش، نابوکادو دستور می‌دهد تا سه سال مرگ او را مخفی نگاه دارد. نابوکادو، یک دزد عفو شده را مجبور به ایفای نقش بدل تمام وقت تاکه‌دا می‌کند و ...



این فیلم برنده جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن شد و سال 1981 در دو بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان و بهترین طراحی هنری نامزد اسکار بود، ضمن اینکه جوایز بفتا بهترین کارگردانی و طراحی لباس را دریافت کرد.

کوروساوا در شش دهه فعالیت سینمایی حدود 70 فیلم ساخت و جوایز مختلف دریافت کرد. جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز برای "راشومون" و شیر نقره‌ای این جشنواره برای "هفت سامورایی" و خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی از جشنواره برلین برای "دژ پنهان" از دیگر جوایز مطرح اوست.

او در 1986 نیز برای فیلم "آشوب" نامزد اسکار بهترین کارگردانی بود و سال 1990 یک اسکار افتخاری دریافت کرد. "اعماق اجتماع"، "سریر خون"، "یوجیمبو"، "سانجورو" و "ریش قرمز" از دیگر آثار این فیلمساز مطرح ژاپنی است که سال 1998 در 88 سالگی درگذشت.