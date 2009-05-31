۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

در سال جاری ؛

792 هزار متر مربع از معابر شمال تهران آسفالت می شود

792 هزار متر مربع از معابر شمال تهران طبق برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده در سال جاری با هدف رفع ناهمگونی سطح معابر اصلی و فرعی، لکه گیری و روکش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس یوسف متقی معاون فنی و عمرانی منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت : با توجه به وضعیت آب و هوایی و شرایط مناسب برای عملیات عمرانی معابری که به دلیل فرسودگی و تغییرات جوی نیاز به مرمت و بهسازی دارند با پخش بیش از 100 هزار تن آسفالت، مرمت می شوند.

وی افزود : 30 درصد از عملیات پخش آسفالت برای لکه گیری و 10 درصد برای مرمت نوارهای حفاری و 60 درصد برای روکش در معابر استفاده می شود.

 معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اشاره به عملکرد سال جاری گفت: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 127 هزار و 367 متر مربع از معابر این منطقه با پخش 14 هزار و 414 تن آسفالت  ساماندهی شد.

متقی گفت: در این مدت بیش از 118 هزار متر مربع از معابر به صورت دستی و 9 هزار و 186 متر مربع از بزرگراه ها به صورت مکانیزه لکه گیری و آسفالت شده اند.

وی گفت: تاکنون معابر اصلی و فرعی های بلوار اوشان، ارتش، شهید باهنر، جماران، حصارک، شهیدسباری ، کاشانک، حکمت، چیذر، بوعلی ، ولنجک، شهید محلاتی ، پاسداران و... آسفالت شده است.

معاون فنی و عمرانی با اشاره به عملکرد واحد آسفالت منطقه یک در سال گذشته گفت: بیش از 300 هزار تن آسفالت در معابر و بزرگراه های این منطقه در سال 87 پخش شد که 79 هزار تن آن به صورت دستی و 137 هزار تن به صورت مکانیزه بود و در بزرگراهها نیز بیش از 82 هزار تن آسفالت پخش شد.

