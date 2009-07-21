به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله رضایی معاون فرهنگی هنری پژوهشکده مهدویت افزود: ستاد هماهنگی جشنوارههای مهدوی کشور با ایجاد تقسیم کار میان سه جشنواره بزرگ آخرین منجی، طلیعه ظهور و آینده روشن تلاش می کند به صورت همزمان به ابعاد علمی پژوهشی، فرهنگی هنری و تبلیغی ترویجی مهدویت توجه کند.
وی مهمترین رسالت جشنواره آخرین منجی را توجه به افزایش تولیدات رسانه ای عنوان کرد و یادآور شد: جشنواره آینده روشن عهده دار فعالیتهای علمی، پژوهشی و جشنواره طلیعه ظهور عهده دار فعالیتهای فرهنگی، هنری ستاد هماهنگی جشنوارههای مهدوی کشور است.
دبیر جشنواره آینده روشن در ادامه تصریح کرد: با ادغام جشنواره های مهدوی کشور، فعالیتهای بنیادین در حوزه مهدویت با قدرت و توانمندی هر چه بیشتر دنبال خواهند شد و فعالان عرصه مهدویت مورد توجه جدی تر نهادهای فرهنگی قرار خواهند گرفت.
رضایی گفت: ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور قصد دارد با انجام حمایت مادی و معنوی از هنرمندان بر غنای تولیدات علمی، فرهنگی و رسانه ای عرصه مهدویت در سطح جهانی بیفزاید تا در سالهای آینده شاهد شکل گیری یک حرکت منسجم و فعال با هدف ترویج فرهنگ صحیح انتظار باشیم.
عضو ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور گفت: :ادغام جشنوارههای مهدوی در قالب ستاد هماهنگی جشنوارههای مهدوی کشور، گام مهمی جهت اجرایی کردن نظرات مقام معظم رهبری در سال اصلاح الگوی مصرف است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله رضایی معاون فرهنگی هنری پژوهشکده مهدویت افزود: ستاد هماهنگی جشنوارههای مهدوی کشور با ایجاد تقسیم کار میان سه جشنواره بزرگ آخرین منجی، طلیعه ظهور و آینده روشن تلاش می کند به صورت همزمان به ابعاد علمی پژوهشی، فرهنگی هنری و تبلیغی ترویجی مهدویت توجه کند.
نظر شما