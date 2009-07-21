به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله رضایی معاون فرهنگی هنری پژوهشکده مهدویت افزود: ستاد هماهنگی جشنواره‌های مهدوی کشور با ایجاد تقسیم کار میان سه جشنواره بزرگ آخرین منجی، طلیعه ظهور و آینده روشن تلاش می کند به صورت همزمان به ابعاد علمی پژوهشی، فرهنگی هنری و تبلیغی ترویجی مهدویت توجه کند.



وی مهمترین رسالت جشنواره آخرین منجی را توجه به افزایش تولیدات رسانه ای عنوان کرد و یادآور شد: جشنواره آینده روشن عهده دار فعالیتهای علمی، پژوهشی و جشنواره طلیعه ظهور عهده دار فعالیتهای فرهنگی، هنری ستاد هماهنگی جشنواره‌های مهدوی کشور است.



دبیر جشنواره آینده روشن در ادامه تصریح کرد: با ادغام جشنواره های مهدوی کشور، فعالیتهای بنیادین در حوزه مهدویت با قدرت و توانمندی هر چه بیشتر دنبال خواهند شد و فعالان عرصه مهدویت مورد توجه جدی تر نهادهای فرهنگی قرار خواهند گرفت.



رضایی گفت: ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور قصد دارد با انجام حمایت مادی و معنوی از هنرمندان بر غنای تولیدات علمی، فرهنگی و رسانه ای عرصه مهدویت در سطح جهانی بیفزاید تا در سالهای آینده شاهد شکل گیری یک حرکت منسجم و فعال با هدف ترویج فرهنگ صحیح انتظار باشیم.

