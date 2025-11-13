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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

تأکید بر خلوص نیت در فعالیت‌های مهدوی

تأکید بر خلوص نیت در فعالیت‌های مهدوی

همدان–نماینده ولی فقیه در همدان گفت:کار مهدوی باید برای یاری امام زمان (عج) باشد و فعالان این عرصه نباید به دنبال نام و جایگاه دنیوی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی اولین نشست علمی پژوهشگران و مربیان آموزش مهدویت مؤسسه علمی‌فرهنگی «طلیعه عطر مشکات» با اشاره به ضرورت خلوص نیت در مسیر انتظار اظهار کرد: کار مهدوی باید برای نصرت امام زمان (عج) باشد و فعالان این عرصه نباید به دنبال نام و جایگاه دنیایی باشند.

وی با تأکید بر پرهیز از تضعیف گروه‌ها و مؤسسات فعال در حوزه مهدویت، تصریح کرد: رقابت سالم و خالصانه میان فعالان مهدوی موجب تقویت جریان ظهور می‌شود و سنگ‌اندازی در مسیر آنان نشانه هوای نفسانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، امیدآفرینی و گسترش عدالت در جامعه را از اهداف محوری جریان مهدویت دانست و افزود: فعالان مذهبی باید حضور امام زمان (عج) را در زندگی مردم ملموس و قابل‌درک سازند.

امام جمعه همدان با اشاره به هجمه تاریخی علیه مذهب تشیع خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و دشمنی‌های کشورهای استعمارگر، از جمله آمریکا و اسرائیل، تفکر شیعه همواره در جبهه حق پایدار بوده است.

وی امام زمان (عج) را ثقل اصغر و قرآن کریم را ثقل اکبر عنوان کرد و تأکید نمود: فعالان انتظار باید با انس بیشتر با قرآن به فهم صحیح مأموریت ظهور دست یابند.

در پایان این همایش از هفت مقاله برتر از مجموع سی‌وهفت اثر ارسالی به دبیرخانه تقدیر و از مؤلف کتاب «مهدویت» قدردانی شد. همچنین چهار کارگاه علمی تخصصی مهدویت به نام شهیدان باقری، حاجی‌زاده، سلامی و شادمانی برگزار شد و نمایشگاهی از دستاوردهای فرهنگی مؤسسه «طلیعه عطر مشکات» در حاشیه همایش برپا گردید.

کد مطلب 6654911

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