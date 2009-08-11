انتقاد شدید توکلی از برخی قانون شکنی ها ؛ دست بردارید

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد توکلی نماینده مردم تهران در نطق خود در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزها قانون شکسته شده است، گفت : مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه پرداخت نشدن یارانه برای بنزین و اینکه بنزین وارداتی به صورت آزاد فروخته شود را تصویب کرد، اما دولت در چهارماهه نخست امسال یک میلیارد و 106 میلیون دلار واردات بنزین داشته است. این کار غیر قانونی است، از قانون شکنی دست بردارید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سخنان سخنگوی دولت مبنی بر کاهش 2 ساعته کار روزانه در ماه رمضان گفت: این کار غیرقانونی است، آقای احمدی‌نژاد در سال 86 این کار را انجام داد و با وجود تذکر مجلس زیر بار نرفت، در نهایت در 26 شهریور سال 86 رئیس مجلس وقت شورای اسلامی، آقای دکتر حدادعادل در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور تذکر داد که تصمیم هیئت دولت غیر قانونی است، اما متاسفانه هنوز اجرا می‌کنند.

توکلی به نامه خودش به احمدی‌نژاد در تاریخ 29 شهریور سال 86 نیز اشاره کرد و گفت که در آن نامه به احمدی‌نژاد تذکر داده است که بر اساس سوگند ریاست جمهوری موظف به اجرای قانون است .

نماینده مردم تهران در بخشی از سخنان خود اعتراض آمریکا و فرانسه و دخالت در امور داخلی ایران را وقیحانه و نشان دهنده شدت دشمنی و سلطه‌ طلبی آنها علیه ملت و کشور ایران خواند و گفت: بعد دیگر این قضیه آشکار شدن عمق غفلت و تغافل برخی از سیاستمداران است.

توکلی راه مصون سازی را رعایت وحدت ملی حول محور قانون خواند وادامه داد: ظلم نکردن به مردم و عدم سلب حق آزادی و امنیت مردم، تشکیل دولتی کارآمد برای زندگی مردم از دیگر راه‌های مصون سازی است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت : آقای احمدی‌نژاد شما که با 25 میلیون رای رئیس جمهور قانونی کشور شدید، باید روش گذشته خود را تغییر دهید و پایبندی خود را به قانون بیشتر نشان دهید.

وی افزود: در حوادث اخیر که به حقوق مردم ظلم شد دیدیم که برخی از غلامان درخت را از بیخ در آوردند، در این حوادث حقوق دسته‌ای از مردم به دست اغتشاشگران و برخی از ماموران ضایع شد. البته این سخنان به معنای نادیده گرفتن زحماتی که برای حفظ امنیت و خنثی کردن سوء استفاده دشمنان کشیده شد، نیست و باید تشکر کرد اما واقعیت این است که حقوق بازداشت شدگان ضایع و قانون نقض شده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: آخرین موردی که بنده شنیدم و بسیار تاسف برانگیزاست بازداشت غیرمنطقی برخی از استادان دانشگاه شریف است که جای تاسف دارد، بنده به نحوه رفتار اعتراض دارم و نه به محتوای کار؛ چرا که در رابطه با محتوای کار تا هنگامی که پرونده دیده نشود، نمی‌توان قضاوت کرد و باید قاضی رسیدگی کند.

توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که در 10 سال گذشته به حوادث کوی دانشگاه رسیدگی می‌شد و از سوی مسوولان جناح‌بازی سیاسی انجام نمی‌شد این دفعه این جنایت تکرار نمی‌شد، باید به این جنایت رسیدگی شود، مسئولیت اصلی به عهده رئیس شورای عالی امنیت ملی یعنی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه است.

این نماینده مجلس به نامه ای اشاره کرد که حدود سه هفته پیش هاشمی شاهرودی نوشته است و گفت رئیس قوه قضاییه به عنوان مسئول اصلی ضابطان دادگستری و رئیس جمهور مسئول اصلی در این امر هستند.

به گزارش مهر ، توکلی ادامه داد: مهمترین گوهر الهی، آزادی است که تقدیم بشر شده است،اما اکنون فشارهای بیهوده‌ای به برخی از رسانه‌ها وارد می‌شود که اشتباه است، چرا که نتیجه این فشارها دروغ پردازی‌های بیگانگان در این حادثه است که کاه را کوه می‌کنند یا اصلا کاهی وجود ندارد وازآن کوه می‌سازند و در مورد کسانی که به دلیل دیگری جان باختند ویا اصلا زنده هستند به سرنظام می‌کوبند ، دلایل این شرایط نتایج سوء رفتار ما در مورد آزادی رسانه‌های داخلی است.

توکلی خطاب به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنده خواستاراطلاع ‌رسانی هر چه سریعتر گروه تحقیق هستم، چرا که حداقل، نمایندگان محق هستند که بدانند نتیجه زحمات همکارانشان برای کشف حقیقت چه بوده است، حتی اگر از لحاظ امنیتی افشای اطلاعات صلاح نیست که ممکن است صلاح نباشد؛ در جلسه غیرعلنی نمایندگان گزارشات همکاران را بشنوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه دشمن فعال باشد که فعال هم است و چه فعال نباشد، اگر ظلم کنیم خودمان با دست خود نظام را از بین می‌بریم .

توکلی در پایان به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت : طبق فرموده امیرالمومنین اگر حکومت دست به ظلم بزند هیچ چیز به اندازه ظلم زودتر حکومت را ساقط نمی‌کند، همه از ظلم بپرهیزیم و به حقوق ملت و خدا احترام بگذاریم.