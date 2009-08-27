94 طرح در استان کرمانشاه به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در چهارمین روز از هفته دولت و با حضور معاون عمرانی استانداری کرمانشاه پنج طرح عمرانی، خدماتی و آموزشی در شهرستان پاوه با اعتباری بالغ بر 20میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

پروژه های افتتاح شده شامل ساختمان مرکز فنی و حرفه ای با دو هزار و 100مترمربع زیربنا و هفت رشته آموزشی، پنج واحد مسکونی سازمانی پزشکان متخصص بیمارستان قدسی، توسعه، تجهیز و تکمیل دانشگاه پیام نور، افتتاح دهیاری روستای خانقاه و اجرای فاز دوم سنگفرش و طرح هادی روستای خانقاه به طول دو هزار و 374متر و احداث دیوار سنگی 410 متر مکعب است.

در مجموع برای اجرای پروژه های مذکور 20میلیارد و 930میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

محمدحسین جوانمردی معاون عمرانی استانداری در هنگام بهره برداری از این طرحها از افتتاح 1037طرح عمرانی، تولیدی، آموزشی، خدماتی و کشاورزی در استان کرمانشاه با 220میلیارد تومان اعتبار و در ایام هفته دولت خبر داد.

33 طرح عمرانی و مخابراتی در شهرستان کنگاور به بهره برداری رسید

به مناسبت هفته دولت هفته دولت 33 طرح عمرانی و مخابراتی در شهرستان کنگاور به بهره برداری رسید.

صبح امروز با حضور فرماندار و مسئولان محلی شهرستان کنگاور 33 طرح عمرانی و مخابراتی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 580 میلیون تومان افتتاح و مورد بهره برداری رسید.

از جمله این طرحها 13 سایت روستایی، کابل کشی در سطح شهر و فیبر نوری شهرکنگاور، صحنه به طول 30 کیلومتر، نصب BTS برای هفت روستا، واگذاری خط تلفن خانگی برای 13 روستا و همچنین برق رسانی به روستای همایونکش و طرح آبخیزداری منابع طبیعی روستای شیشکان است.

هفت پروژه با اعتباری بالغ بر 66 میلیارد ریال در شهرستان روانسر افتتاح شد

به مناسبت هفته دولت هفت طرح عمرانی ،صنعتی، خدماتی و آموزشی در شهرستان روانسر با حضور معاون عمرانی استاندار به بهره برداری رسید.

از مهمترین پروژه های قابل افتتاح کارخانه شیر روانسر با ظرفیت تولید 100 تن لبنیات در روز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 300 میلیون ریال و اشتغالزایی 50 نفر، کارخانه گلوتن نشاسته با ظرفیت تولید 15 تن در روز با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال و اشتغالزایی 10 نفر و افتتاح ساختمان فنی و حرفه ای با زیربنای دو هزار و200 متر مربع که با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و200 میلیون ریال است.

از دیگر پروژه های مورد افتتاح در شهرستان روانسر می توان از احداث کانال آبرسانی سمت چپ روانسر به طول 28 کیلومتر، افتتاح مرکز سلامتی و بستر درمانی روانسر به مساحت هزار و 203 متر مربع، ساختمان پیش دانشگاهی 15 کلاسه فاطمه زهرا(س) و کلنگ آسفالت و بهسازی 33 کیلومتر راه روستایی از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این شهرستان نام برد.

10 طرح عمرانی، خدملتی و مخابراتی در شهرستان گیلانغرب به بهرداری رسید

به مناسبت هفته دولت بیش از 10 طرح و پروژه عمرانی در شهرستان گیلانغرب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولان شهرستان گیلانغرب بیش از 10 طرح عمرانی، خدماتی، مخابراتی و تعاونی در بخش گواور این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل پنج طرح خدمات شهری در روستای سرمست، آسفالت راه روستایی کمره، نصب و راه اندازی سه ایستگاه BTS و GSM در روستا های بیگرضایی و سراب قنبر و همچنین راه اندازی کارخانه تولید فرآورده های لبنی با اشتغالزایی 20 نفر در روستای قلعه رمن است.

راه اندازی این پروژه ها با اعتباری بیش از 16 میلیارد و 588 میلیون ریال هزینه شده است.