به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در دولت نهم تعداد مشترکان فاضلاب استان از شش هزار فقره انشعاب به 15 هزار فقره رسیده است، اظهار داشت: نصب انشعابات فاضلاب در استان رشد 250 درصدی نسبت به چهار سال قبل داشته است.

وی ادامه داد: در این مدت بالغ بر پنج کیلومتر خط انتقال فاضلاب در شهرهای بیرجند و قاین و همچنین 140 کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در استان اجرا شده که این میزان بیشتر از 1.5 برابر اجرای شبکه فاضلاب در 10 سال قبل بوده است.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از 17 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند، افزود: احداث یک باب تصفیه‌ خانه، تجهیز و احداث آزمایشگاه فاضلاب در بیرجند، آغاز عملیات اجرای فاضلاب شهر قاین و انجام مطالعات فاز یک و دو فاضلاب شهرهای سربیشه و فردوس از جمله اقدامات این شرکت در دولت نهم است.

طاهری بهره‌ برداری از پروژه آبرسانی به دهلکوه، آبرسانی به پلیس راه فردوس، احداث ساختمان آزمایشگاه و امور مشترکان فردوس، سیستم‌های کنترل از راه دور شهرهای بشرویه، فردوس، حاجی ‌آباد، تکمیل سیستم تله‌متری آبرسانی از دشت سربیشه به بیرجند، اصلاح قسمتی از شبکه توزیع آب شرب شهرهای بیرجند، قاین، فردوس، بشرویه، نهبندان، آرین ‌شهر، سربیشه، توسعه بخشی از شبکه فاضلاب شهرهای بیرجند و قاین، تکمیل مطالعات تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند و فاضلاب شهرهای سربیشه و فردوس، نصب و بهره ‌برداری بیش از 30 دستگاه کنتورهای آلتروسونیک بر روی منابع تامین آب و نصب و بهره‌برداری کلرزن و کلرسنج آنلاین در شهرهای بیرجند، فردوس، سربیشه و قاین را از جمله پروژه‌هایی برشمرد که در هفته دولت امسال به بهره‌ برداری رسید.

وی خرید تجهیزات اضطراری و آزمایشگاهی و بهره ‌برداری از آنها در شهرهای بیرجند، فردوس، نهبندان، قاین و سرایان، بازسازی و بهره‌ برداری بالغ بر هفت هزار رشته انشعابات فرسوده آب در استان، نصب و بهره‌ برداری حدود چهار هزار انشعاب آب در شهرهای استان، نصب و بهره ‌برداری حدود سه هزار انشعاب فاضلاب در بیرجند و نصب و تعویض بیش از شش هزار کنتور خراب را از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت امسال در استان برشمرد.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی عنوان کرد: برای اجرای مجموع این پروژه‌‌ها از محل اعتبارات ملی، تملک استانی و حوادث و منابع داخلی شرکت بالغ بر 110 میلیارد ریال هزینه شده است.