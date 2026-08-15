به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهر سربیشه با پیشرفت کلی ۸۰ درصد در حال اجراست و خط انتقال این طرح نیز به طور کامل تکمیل شده است.
وی افزود: برای اجرای این پروژه بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و فاز نخست تصفیهخانه با ظرفیت تصفیه دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب در شبانهروز طراحی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: شبکه فاضلاب این طرح ۴۱ کیلومتر طول دارد و پس از تکمیل، امکان ارائه خدمات به بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت شهر سربیشه فراهم خواهد شد.
توکلی با اشاره به آثار زیستمحیطی اجرای این طرح گفت: احداث تصفیهخانه فاضلاب نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و ارتقای سلامت عمومی دارد و از طرحهای اولویتدار شرکت آب و فاضلاب استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: پروژه تصفیهخانه فاضلاب سربیشه در مراحل پایانی قرار دارد و تلاش میشود با تکمیل عملیات باقیمانده، این طرح در کوتاهترین زمان وارد مدار بهرهبرداری شود.
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