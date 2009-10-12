مدارس کشور اسلامی تر می شوند/ اسلامی کردن از پایین به سطوح بالا

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر تورانی در نشست خبری که ظهر روز دوشنبه با محور برگزاری همایش رویکرد اسلامی در مدیریت مدارس برگزار شد با اعلام این خبر افزود: ما معتقدیم که مدارس ما بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد اسلامی و تربیت دینی کار خود را آغاز کردند و حالا پس از 30 سال می خواهیم بررسی کنیم که تا چه میزان در تبیین این رویکرد موفق بوده ایم.

وی با بیان اینکه در فرایند این تحقیق علمی 60 مورد از مدارسی که براساس مصادیق مدیریت اسلامی اداره می شدند را مورد بررسی قرار دادیم، گفت: همچنین مبانی نظری که درباره مدیریت اسلامی وجود داشت را مورد پالایش قرار داده و از استادان دانشگاه خواستیم که در این زمینه مقالات علمی خود را ارائه دهند.

این استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای سازمان برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ادامه داد: سه انتظار از برگزاری همایشی که قرار است 16 و 17 اسفند امسال برگزار شود، داریم که عبارتند از: ترویج و بهبود رویکرد اسلامی در مدارس، ترسیم راه آینده، ارائه الگوهای مفهومی و عملیاتی.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چه مسئله و مشکلی در مدارس کشور وجود دارد که به دنبال تبیین رویکرد اسلامی در مدارس هستید و آیا اصولا آموزش و پرورش از خروجیهای خود ناراضی است که این هدف را دنبال می کند گفت: تبیین رویکرد اسلامی در مدارس به دلیل وجود یک مسئله و مشکل نبوده است و ما تنها می خواهیم از تجربیات 30 سال گذشته مدارس موفق در این زمینه استفاده کنیم.

تورانی در پاسخ به سئوال دیگری که آیا معتقدید که مدارس ما اسلامی نیستند که قصد اسلامی کردن آن را دارید، افزود: ما چنین اعتقادی نداریم و تنها می خواهیم وضعیت اسلامی مدارس را بهبود بخشیم

تورانی در پاسخ به سئوال دیگری که آیا معتقدید که مدارس ما اسلامی نیستند که قصد اسلامی کردن آن را دارید، افزود: ما چنین اعتقادی نداریم و تنها می خواهیم وضعیت اسلامی مدارس را بهبود بخشیم.

دبیر همایش رویکرد اسلامی در مدیریت مدارس درباره اینکه چرا می خواهید اسلامی کردن را از مدیران مدارس آغاز کنید در حالیکه سطوح بالای آموزش و پرورش هنوز با این روش مدیریت نمی شوند نیز پاسخ مشخصی نداد و تنها اظهار کرد: هدف ما دانش آموزان هستند و می خواهیم این جریان را از پایین شروع کرده و به سطوح بالای ستادی تسری دهیم.

تورانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در روش نمونه گیری خود از مدارس موفق اسلامی چه پارامترهایی را در نظر داشتید، گفت: ما در نمونه گیریهای خود به دنبال مدارسی که در تمام کشور مورد اقبال مردم قرار می گرفتند بودیم.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای سازمان برنامه ریزی و تالیف کتب درسی این انتقاد که از کجا مطلع می شوید که والدین به دلیل به دلیل موقعیت مناسب دینی و نه علمی مدرسه، فرزندشان را در آن ثبت نام می کنند و اصولا دلیل اقبال مردم از مدارسی همچون استعدادهای درخشان"سمپاد" موفقیت علمی است نه موارد دیگر، گفت: این طور نیست که ما تنها به اقبال مردم به مدرسه توجه کنیم و قطعا از مدیران آموزش و پرورش مناطق نیز دلیل گرایش والدین به مدرسه را جویا می شویم.

چندی است که مرکز پژوهش های سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش بدنبال تبیین رویکرد اسلامی در مدیریت مدارس است ولی هیچ یک از مسئولان این مرکز تاکنون به این سئوال پاسخ نداده اند که هدف اصلی تبیین این رویکرد چه بوده و آیا مدارس ما در 30 سال پس از انقلاب اسلامی، غیر اسلامی و غیر بومی اداره شده است که به دنبال این رویکردند

دبیر همایش رویکرد اسلامی در مدیریت مدارس در پاسخ به این سئوال که آیا علت نامناسب بودن خروجیهای آموزش و پرورش از لحاظ اعتقادی به روشهای آموزشی و پرورشی نادرست بر نمی گردد تا مدیریت غلط مدارس، گفت: این مسائل در حوزه کاری من نیست و بنده نمی توانم در این زمینه سخنی بگویم.

تورانی پاسخ این سئوال را که آیا شما با معاونت پرورشی و تربیت بدنی که نقش مهمی در این زمینه دارد برای برگزاری این همایش تعاملی دارید یا نه؟ بی جواب گذاشت.

به گزارش مهر، چندی است که مرکز پژوهشهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش به دنبال تبیین رویکرد اسلامی در مدیریت مدارس است ولی هیچ یک از مسئولان این مرکز تاکنون به این سئوال پاسخ نداده اند که هدف اصلی تبیین این رویکرد چه بوده و آیا مدارس ما در 30 سال پس از انقلاب اسلامی، غیر اسلامی و غیر بومی اداره شده است یا خیر.