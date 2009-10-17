شناسایی 830 انشعاب غیر مجاز آب روستایی در استان قزوین

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور جلوگیری از انشعابهای غیرمجاز با اعزام اکیپهای بازرسی تاکنون نسبت به جمع آوری انشعاب غیر مجاز در مناطق روستایی اقدام قانونی صورت گرفته است.

علیزاده افزود: روستاهای واقع در حوزه شهرستان آبیک 315 مورد، بوئین زهرا 200 مورد، قزوین 200 مورد، تاکستان 100 مورد و در شهرستان البرز با 20 مورد انشعاب غیر مجاز مواجه شدیم که عمده تخلفات در خارج از طرح هادی روستاها اتفاق افتاده و بیشترین موارد در روستاهای ناصرآباد، اقبال، قشلاق، زیاران، ولازجرد، لوشکان، دشتک و لهارد بوده است.

وی گفت: در برخورد با متخلفان موارد قانونی شامل قطع انشعاب آب غیر مجازو پیگیری از مراجع قضایی انجام می شود.

وی از شناسایی دو هزار انشعاب غیر مجاز آب در استان خبر داد و اظهار داشت: انشعاب غیر مجاز تعدی به اموال عمومی و موجب ضرر و زیان به بیت المال می شود بنابراین باید با فرهنگسازی در روستاها مردم را آگاه کنیم که پرداخت هزینه های انشعاب و آب بها تنها راه تامین هزینه های توسعه شبکه های آبرسانی به روستاهاست که انتظار می رود روستاییان برای جلوگیری از مشکلات عدیده در آبرسانی خود نسبت به قطع اینگونه انشعابات اقدام کنند.

علیزاده پیگیری مراجع رسمی مانند فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها را در اصلاح و بازنگری طرح هادی روستاها وصدور پروانه برای منازل روستایی خارج از بافت از راهکارهایی دانست که در کاهش انشعاب غیر مجاز تاثیر دارد.

وی از اهالی روستاها خواست با پرداخت به موقع آب بها و نیز صرفه جویی در مصرف آب زمینه برخورداری همگان را از آب سالم و بهداشتی فراهم کنند.

در حال حاضر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین 76 هزار و 333 مشترک در 382 روستا دارد و شاخص بهره مندی روستاییان استان از این خدمات به 83.3 درصد جمعیت روستایی رسیده است.