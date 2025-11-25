  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

۳۴۱ انشعاب غیرمجاز آب در نهاوند شناسایی شد

همدان – مدیر امور آب و فاضلاب نهاوند گفت: طی هشت‌ماهه امسال ۳۴۱ انشعاب غیرمجاز آب در شهرها و روستاهای این شهرستان شناسایی و با متخلفان برخورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم ده‌پهلوان با بیان اینکه این انشعابات در مصارفی نظیر آبیاری باغات، مصارف خانگی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اظهار کرد: در شهرهای شهرستان نهاوند ۵۷ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که ۳۹ مورد برای پیگیری به مراجع ذی‌ربط معرفی و ۱۸ مورد نیز تبدیل به انشعاب مجاز شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده غیرمجاز از شبکه آبرسانی بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود و مشمول پرداخت جریمه است، افزود: در همین راستا، متخلفان در شهرهای شهرستان نهاوند مکلف به پرداخت بیش از ۶۷۲ میلیون و ۳۸۶ هزار ریال شده‌اند.

ده‌پهلوان در ادامه با اشاره به وضعیت روستاهای تابعه شهرستان گفت: در هشت‌ماهه نخست سال جاری، ۲۸۴ انشعاب غیرمجاز در روستاهای شهرستان نهاوند شناسایی شده که با پیگیری‌های حقوقی صورت‌گرفته، ۹۷ مورد از آنها تبدیل به انشعاب مجاز شده و متخلفان موظف به پرداخت بیش از یک میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال شده‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند تأکید کرد: از آنجا که استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکان، موجب وارد آمدن خسارت به شبکه آبرسانی می‌شوند، موضوع شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز با حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد.

