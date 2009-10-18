سرمای ایسلند؛ پنکه طبیعی بزرگترین سرورهای دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارات و اتصالات الکترونیکی تمام رایانه ها در اثر مصرف انرژی گرم می شوند و برای خنک کردن این دستگاهها نیاز به پنکه هایی است که در داخل رایانه قرار گرفته شده اند.

همچنین شرکتهای بزرگ اینترنتی نیز برای خنک نگهداشتن سرورهای خود که اتصال تمام مردم دنیا را به اینترنت حفظ می کنند انرژی زیادی را مصرف می کنند به طوری که بین 40 تا 60 درصد از هزینه قبض این شرکتها مربوط به انرژی مصرفی برای خنک کردن سرورها و سایر دستگاههای مرتبط به آنها است.

اطلاعات انجمنهای تحقیقاتی نشان می دهد که صنعت انفورماتیک مسئول تولید دو درصد از انتشار جهانی گاز دی اکسید کربن است. این میزان تولید گاز گلخانه ای برابر با میزان دی اکسید کربنی است که شرکتهای حمل و نقل هوایی تولید می کنند.

به همین دلیل ایسلند قصد دارد میزبان سرورهای بزرگ غولهای صنایع انفورماتیک شود. سرمای بسیار بالای این کشور می تواند محیطی طبیعی را برای خنک کردن این سرورها ایجاد کند بدون اینکه نیاز به صرف انرژی شود.

مزیت دیگر ایسلند این است که مجهز به شبکه پیشرفته ای از فیبرهای نوری است که اتصال میان این کشور با اروپا و آمریکای شمالی را امکانپذیر می کند به طوری که یک بسته اطلاعات می تواند تنها در مدت 17 هزارم ثانیه از ایسلند به انگلیس منتقل شود.

این در حالی است که انتقال سرورها به این کشور می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد. در حقیقت در این کشور چندین آتشفشان فعال وجود دارند و تنها یک سال قبل زلزله ای به قدرت 6 درجه در مقیاس ریشتر آن را لرزاند. وقوع این حوادث طبیعی می توانند این سرورها و اطلاعات درون آنها را به شدت با خطر مواجه کنند.

با وجود این قرار است اولین مرکز داده ها ظرف یکسال آینده به این کشور منتقل شوند و اگر این پروژه موفقیت آمیز باشد این کشور آماده است تا فضاهای دیگری را برای نگهداری سرورهای بیشتری ارائه کند.

براساس گزارش دیسکاور مگزین، ایسلند امیدوار است که ظرف 5 یا 10 سال آینده ترکیبی از سرما و انفورماتیک بتواند یک صنعت بزرگ را در این کشور ایجاد کند.