نرخ جدید نان سنتی در پایتخت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین نظری رئیس اتحادیه نانوایان تهران با اعلام این خبر گفت: نرخهای جدید پس از بررسی کارشناسی اتحادیه در سال 87 برای بررسی نهایی به استانداری تهران ارسال شد.

وی تصریح کرد: این تصمیم در آبان ماه سال 87 و در جلسه ای با حضور مسئولان وزارت بازرگانی، استانداری تهران، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی بررسی و اعلام نظر شد که پس از کارشناسی مجدد در مردادماه سال 87 اصلاحات لازم انجام و نرخ نهایی شد.

نظری با بیان اینکه هم کنون نرخ آرد مصرفی نانوایان سنتی 75 و 450 ریالی است، اظهار داشت: با احتساب هزینه کرایه حمل ونقل و قیمت گونیهای کیسه آرد نرخ آرد 75 ریالی به 120 و 450 ریالی به 550 ریال افزایش یافته است.

وی تفاوت موجود در قیمت آرد را به دو عامل، کیفیت نان و درجه بندی واحد صنفی نانوایی عنوان کرد گفت: نرخ های جدید نان سنتی در بنرهایی چاپ شده و همراه با کد شناسای واحد صنفی، وزن چونه، تشریح کیفیت نان مورد نظر، نوع پخت، نرخ آرد، نرخ نان و شماره های بازرسی این اتحادیه در هر واحد صنفی نانوایی که قابل مشاهده برای مشتریان باشد، نصب می شود.

رئیس اتحادیه نانوایان تهران با اشاره به اینکه تعرفه قیمت نان چندین سال است که ثابت بوده و هیچ گونه تغییری نداشته است، اظهار داشت: این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی از جمله کاهش وزن چونه های نان به دلیل عدم تعادل در هزینه های دخل و خرج در برخی نانوایی ها می شد.

همچنین محرمعلی نظری نایب رئیس اول اتحادیه نانوایان تهران نیز در این زمینه گفت: با هدف جلوگیری از هر گونه تخلف و حل مشکلات واحدهای صنفی برای ایجاد یک تعادل در دخل و خرج آنها این نرخ های جدید تعیین و به اتحادیه ابلاغ شد.

پوی با اشاره به اینکه سه هزار و 800 واحد صنفی نانوایی تحت پوشش این اتحادیه با آرد یارانه ای فعالیت می کنند، افزود: اتحادیه ضمن برخورد با هر گونه تخلف در کوتاهترین زمان ممکن نیز به شکایات شهروندان رسیدگی خواهد کرد.

همچنین قاسم زراعتکار عضو هیئت رئیسه اتحادیه نانوایان نیز خواستار افزایش تعرفه سالیانه قیمت نان بر اساس نرخ تورم و رشد هزینه های انرژی شد.

وی با بیان اینکه با افزایش تعرفه نان وزن چونه نیز افزایش پیدا می کند، افزود: به دلیل این موضوع درآمد واحدهای صنفی نانوایی افزایشیندارد.

وی با تاکید بر اینکه بازرسان اتحادیه بر روند اجرای نرخ های جدید، وزن چونه ها، کنترل قیمت ها و کیفیت پخت نظارت دقیقی خواهند داشت، گفت: شهروندان با مشاهده هر گونه تخلف می توانند با شماره تلفن هایی که در بنرهای ثبت شده تماس بگیرند.

زراعتکار با بیان اینکه در نانوایی های آزادپز به دلیل اینکه نرخ آرد به صورت آزاد تعیین می شود، قیمت نان نسبت به واحدهایی که آرد یارانه ای دریافت می کنند متفاوت است، افزود: برای آگاهی شهروندان این واحدهای صنفی باید با نصب یک تابلو مشخص شوند تا مردم بتوانند نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.

بر اساس اعلام اتحادیه نانوایان تهران، قیمت انواع نان با آرد یارانه 75 ریالی و 450 ریالی بدین ترتیب خواهد بود:

نوع نان نرخ آرد(ریال) وزن چونه (گرم) نرخ نان(ریال)

بربری 75 650 1200

بربری 450 750 1500

سنگک 75 750 1500

سنگک 450 750 1750

لواش تنوری 75 210 300

لواش تنوری 450 250 350

لواش ماشینی 75 190 300

لواش ماشینی 450 210 350

تافتون تنوری 75 225 400

تافتون تنوری 450 500 900

تافتون ماشینی 75 210 300

تافتون ماشینی 450 250 400