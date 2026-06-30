قیمت جدید نان در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح صیوانی بیان کرد: خوزستان آخرین استان کشور در افزایش نرخ نان دولتی بود و با تصویب نهایی، قیمت نان در نانواییهای استان بر اساس نرخ جدید اعمال و نان با این قیمت به فروش میرسد.
وی افزود: نانوایان خوزستان، به دلیل شدت گرما و هزینههای مصرفی، در شرایطی بسیار سختتر از نانوایان سایر نقاط کشور فعالیت میکنند. با این وجود، نرخ اعلامی از سوی اتحادیه نانوایان، پس از آنالیز دستگاههای مربوطه و پایینتر از نرخ پیشنهادی، تصویب شد.
صیوانی با بیان اینکه انتظار میرود به مشکلات نانوایان نیز رسیدگی شود، ادامه داد: برای بقا و ادامه فعالیت نانواییها، لازم است به اقتصاد این صنف و حمایت از آنها نیز توجه شود.
رئیس اتحادیه نانوایان اهواز با بیان اینکه نانواییهای آزادپز نرخ مصوبی ندارند، افزود: مقرر شده است اتحادیه نانوایان و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، نرخ مصوب نان برای نانواییهای آزادپز را تعیین کنند.
وی افزود: بر اساس نرخ جدید نان دولتی، قیمت نان تافتون ماشینی ۲۳ هزار ریال، نان لواش ماشینی ۲۰ هزار ریال، نان سنگک ۸۰ هزار ریال، نان سنگک کامل ۱۰۰ هزار ریال، نان بربری ۵۷ هزار ریال و نان تنوری ۲۵ هزار ریال تعیین شده است.
۶۰۰ نانوایی در اهواز و سه هزار نانوایی در خوزستان مشغول فعالیت هستند.
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