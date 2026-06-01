نانوا گران کرد و مسئول تایید؛ کیفیت همچنان در تنور وعده ها

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهای گذشته نرخ انواع نان در نانواییهای مازندران افزایش یافته و نسبت به سال قبل حدود دو برابر شده است.
بر اساس دادههای ثبتشده در سامانه مانیتورینگ و کارتخوانهای هوشمند نانواییها، هماکنون هر قرص نان لواش یک هزار و ۷۰۰ تومان، تافتون دو هزار و ۶۰۰ تومان، بربری شش هزار و ۵۰۰ تومان و سنگک هفت هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
این تغییر نرخ هماهنگ با هزینههای جاری واحدهای خبازی صورت گرفته، و سرانجام پس از چند ساعت تاخیر با اطلاعیه رسمی گسترده از سوی دستگاههای متولی همراه شده است.
با این حال، مسئولان استانی معتقدند این افزایش گامی در جهت تطبیق نرخها با شرایط اقتصادی و هزینههای تولید است.
رضا کریمی، کارگر ساختمانی و پدر سه فرزند، به خبرنگار مهر گفت: دیروز هنگام خرید سنگک متوجه شدم قیمت هر قرص به هفت هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است اما کیفیت آن چندان فرقی نکرده است.
وی گفت: در مقایسه با پارسال این افزایش حدود دو برابر است و راستش انتظار این تغییر را نداشته و ای کاش از قبل به مردم اطلاع میدادند.
کریمی اظهار امیدواری کرد : کیفیت نان هم متناسب با قیمت بهبود پیدا کند و مسئولان باید نظارت بیشتری بر کیفیت آرد و پخت داشته باشند.
نان همچنان بی کیفیت است
سارا حسینزاده دیگر شهروند ساروی نیز با اشاره به افزایش چراغ خاموش قیمت نان گفت: اگر نان باکیفیت باشد، قیمت بالاتر را هم میپذیریم اما تافتون دو هزار و ۶۰۰ تومانی بعد از چند ساعت سفت میشود و بربری شش هزار و ۵۰۰ تومانی هم کیفیت ایدهآل را ندارد.
حسینزاده افزود: بهتر است ابتدا زیرساختهای کیفی اصلاح شود، بعد نرخها افزایش یابد.
مردم از هزینه های نانوایی ها بی خبر هستند
علی اکبری، نانوای مازندرانی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، دیدگاه دیگری را مطرح کرد و گفت: که مردم فقط یک طرف ماجرا را میبینند و از افزایش هزینههای نانواییها بیخبرند.
اکبری توضیح داد: قیمت گاز، آب، برق، اجاره مغازه و دستمزد کارگران طی یکسال سال اخیر چند برابر شده، در حالی که قیمت نان تا همین چند روز پیش تقریباً ثابت مانده بود.
وی افزود: بسیاری از نانوایان با وجود کار شبانهروزی، عملاً با زیان اداره میکردند و اگر این افزایش نرخ انجام نمیشد، نه کیفیتی باقی میماند و نه نانوایی.
اکبری با بیان اینکه به عنوان یک نانوا، از هرگونه نظارت دقیق بر کیفیت استقبال میکند، میگوید: نان خوب نیازمند آرد خوب، تنور مناسب و زمان کافی است که همه اینها هزینه بر است.
او در پایان گفت: اگر مسئولان دستمزد واقعی نان را بر اساس هزینهها محاسبه کنند و نظارت را جدی بگیرند، هم نانوا راضی است هم مردم.
نقش سامانه هوشمند
کارشناسان اقتصادی معتقدند سامانه هوشمند یارانه آرد و نان میتواند ابزار مناسبی برای شفافیت و نظارت باشد، به شرطی که دادههای آن به موقع تحلیل و تخلفات به سرعت پیگیری شود.
برخی از صاحبنظران پیشنهاد میکنند که علاوه بر اصلاح دستمزد نانوایان، باید فرهنگ پخت و نگهداری نان نیز در بین نانوایان و مردم ترویج یابد. به عنوان مثال، استفاده از تنورهای مدرن و استاندارد، کاهش فاصله پخت تا تحویل به مشتری، و آموزش روشهای صحیح نگهداری نان در خانه میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات کیفی را کاهش دهد.
همچنین انتظار میرود اتحادیه نانوایان و اداره کل غله با همکاری یکدیگر، برنامه منظمی برای بازدیدهای سرزده و ارزیابی کیفی ماهانه تدوین کنند.
لزوم ارتقای کیفیت و حمایت از نانوایان
سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از تلاشهای نانوایان، اظهار کرد: نگاه استاندار مازندران بر حمایت از فعالان این صنف استوار است و رفع دغدغههای معیشتی و صنفی آنان پیگیری میشود.
جعفری با اشاره به تغییر هزینههای جاری واحدهای خبازی، افزود: بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید نان و اصلاح دستمزدها در دستور کار مسئولان استانی قرار دارد.
مدیرکل غله استان همچنین از وضعیت مطلوب ذخایر گندم خبر داد و گفت: هماکنون گندم یکدست و باکیفیتی در اختیار کارخانجات آرد قرار میگیرد که نتیجه آن ارتقای کیفیت نان استان خواهد بود.
وی با اشاره به آنالیزهای انجام شده، اظهار کرد: کیفیت نان شهرستان ساری دارای رتبه مناسب در سطح استان است و همچنین نیازمند نظارت دقیق بر توزیع سهمیههای آرد فوقالعاده و مدیریت بهینه صفها هستیم.
اعلام نرخ جدید نان
سلیمان علیجان زاده مدیرکل صمت مازندران با اشاره به ابلاغ نرخ جدید نان اعلام کرد: براین اساس نرخ جدید نان بربری ۶ هزار و ۵۰۰، نان تافتون ۲ هزار و ۶۰۰، نان لواش یکهزار و ۷۰۰، نان سنگگ ماشینی ۷هزار و ۵۰۰، نان سنگگ سنتی ۹ هزار و نان محلی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.
وی گفت: همچنین نرخ نان آزادپز با وزن ۵۰۰ گرم ۲۳ هزار تومان اعلام شده است.
مردم مازندران در کنار پذیرش واقعیت افزایش قیمت، خواستار نظارت مستمر و عملی شدن وعده ارتقای کیفیت نان هستند. از سوی دیگر، نانوایان نیز انتظار دارند دغدغههای معیشتی آنان جدی گرفته شود و دستمزد واقعی بر اساس آنالیز دقیق هزینهها تعیین گردد.
آنچه مسلم است، حل مسئله نان نیازمند گفتوگوی مستمر بین سه ضلع مثلث مردم، نانوایان و مسئولان است.
با توجه به تأکیدات صورت گرفته در کارگروه آرد و نان ساری و همچنین وعده توزیع گندم یکدست و باکیفیت، امیدواری وجود دارد که در ماههای آینده بهبود محسوسی در کیفیت نان استان مشاهده شود.
