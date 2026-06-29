افزایش قیمت نان در بوشهر از امروز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هژبریان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارگروه آرد و نان استان بوشهر با افزایش نرخ انواع نان موافقت کرده و این تصمیم همزمان با اصلاح قیمت نان در سایر استانهای کشور به اجرا درآمده است.
وی افزود: بر اساس نرخهای جدید، قیمت هر قرص نان سنگک ریگی ۸۰ هزار ریال، سنگک ریگی با آرد کامل ۱۰۰ هزار ریال، سنگک ماشینی ۷۲ هزار ریال، سنگک ماشینی با آرد کامل ۹۰ هزار ریال، بربری ۶۰ هزار ریال، لواش ۱۷ هزار ریال، لواش با آرد کامل ۲۱ هزار ریال، تافتون ۲۲ هزار ریال، تافتون با آرد کامل ۲۷ هزار و ۵۰۰ ریال، تافتون سنتی ۳۲ هزار ریال و تافتون سنتی با آرد کامل ۴۰ هزار ریال تعیین شده است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: نرخهای جدید از هشتم تیرماه در سامانههای پرداخت نانواییها ثبت و اعمال شده و عرضه نان در نانواییهای استان بر اساس قیمتهای مصوب انجام میشود.
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