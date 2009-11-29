اوباما سیاست تغییر را در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نشان دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی روز یکشنبه در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: همانطور که همه می دانند جمهوری اسلامی ایران همکاریهای معناداری با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشت به نحوی که در بیست و یکمین گزارش آقای البرادعی فعالیتهای هسته ای کشورمان صلح آمیز خوانده شد.

وی افزود: قطعنامه ای که از سوی شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد اولا فاقد اجماع است و ثانیا کاملا سیاسی بودن را می توان از تک تک مواد آن ملاحظه کرد.

جلالی ادامه داد: به عنوان مثال در قطعنامه به سایت فردو اشاره شده که ما حتی پیش از 180 روزی که فرصت برای اطلاع از فعالیت این سایت داشتیم آن را اطلاع داده ایم و هنوز هم البته استفاده هسته ای از سایت فردو صورت نگرفته است یا در بند دیگری به موضوع تعلیق اشاره شده که جمهوری اسلامی ایران این موضوع را اصلا نمی پذیرد و آن را یک موضوع کاملا انحرافی می داند چون همانطور که پیش از این اشاره کرده ایم ما بر اساس حقوق خود در ان پی تی فعالیتهای هسته ای خود را ادامه خواهیم داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مسیر را برای ادامه فعالیتهای هسته ای و همکاریهای ایران با آژانس هموار نمی کند به امضای بیانیه ای از سوی 226 نماینده در محکومیت قطعنامه شورای حکام اشاره کرد.

وی اضافه کرد: نمایندگان در این بیانیه از دولت خواستند که با توجه به رفتار خصمانه 1+5 طرحی را برای کاهش سطح روابط با آژانس به مجلس ارائه کند.

جلالی انجام وظایف و رعایت حقوق کشورها را اساس همکاریهای بین المللی خواند و تاکید کرد که اگر این گونه نباشد اساس همکاریهای بین المللی زیر سئوال می رود و اگر هم ایران با آژانس همکاری می کند برای استفاده از حقوق مسلم خود که در ان پی تی به آن اشاره شده است می باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد با وجود تایید 21 باره فعالیتهای هسته ای ایران در آژانس دلیلی برای تصویب قطعنامه علیه ما وجود ندارد و شرایط پرونده هسته ای ایران به گونه ای است که زمینه بازگشت آن از شورای امنیت به سازمان ملل وجود دارد.

وی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر آقای اوباما صحبت از تغییر می کند از منظر ملت ایران تغییر در کلام قابل قبول نیست و نباید رفتارهای خصمانه محافظه کارانه زمان بوش ادامه یابد. اولین گام برای نشان دادن تغییر برگشت پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس است.