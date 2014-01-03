عکس ۱۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۲ عکس : محمدرضا عباسی دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و نفت تهران دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در هفته بیست و یکم لیگ برتر با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس مطالب مرتبط گل نفت تهران به پرسپولیس صحیح بود/ کمک داور به اشتباه آفساید گرفت نفت و پرسپولیس نشان دادند برای سه امتیاز به میدان آمدهاند مقابل پرسپولیس تیم برتر میدان بودیم دیدار تیمهای فوتبال استقلال خوزستان و فولاد مقابل نفت از فرصتهای خود استفاده میکردیم برنده میشدیم بیانیه باشگاه نفت تهران در خصوص اتفاقات اخیر داوری
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