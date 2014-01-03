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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۴

نویدکیا مطرح کرد:

نفت و پرسپولیس نشان دادند برای سه امتیاز به میدان آمده‌اند

نفت و پرسپولیس نشان دادند برای سه امتیاز به میدان آمده‌اند

هافبک نفت تهران با تاکید بر اینکه نبود رضا و هادی نوروزی به ضرر این تیم بود، گفت: هر دو تیم خوب بازی کردند و نشان دادند که تلاش آنها برای کسب سه امتیاز بازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نویدکیا پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر دو تیم خوب بازی کردند و نشان دادند که تلاش آنها برای کسب سه امتیاز بازی است اما در نهایت امتیازات بازی بین دو تیم تقسیم شد. به نظر من پرسپولیس نیز تیم خوبی است که اگر دو بازیکن غایب خود را در اختیار داشتند می‎توانستند مقابل نفت بازی بهتری را از خود نمایش دهند.

وی افزود: البته نبود هادی و رضا نوروزی نیز به ضرر تیم ما بود اما از حق نباید گذشت که جایگزین آنها یعنی علی قربانی نیز عملکرد خوبی در میدان داشت. من مطمئنم اگر به این روند رو به رشد خود در رقابتهای لیگ برتر ادامه دهیم قطعاً سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را خواهیم گرفت.

کد مطلب 2206926

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