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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

عسگری تایید کرد؛

گل نفت تهران به پرسپولیس صحیح بود/ کمک داور به اشتباه آفساید گرفت

گل نفت تهران به پرسپولیس صحیح بود/ کمک داور به اشتباه آفساید گرفت

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال می‌گوید گل تیم نفت تهران به پرسپولیس در هفته بیست و یکم آفساید نبوده و کمک داور در اعلام صحنه آفساید اشتباه کرده است. این گل در شرایطی توسط عسگری صحیح اعلام شده است که بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید و شاگردان دایی در صدر جدول باقی ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عسگری درباره گل تیم نفت تهران که توسط داور مردود اعلام شد، اظهار داشت: متاسفانه در این صحنه کمک داور اشتباه کرد و بازیکن نفت که به درستی در موقعیت گلزنی قرار گرفته بود را در موقعیت آفساید اعلام کرد تا گل درست تیم نفت تهران مردود اعلام شود.

وی ادامه داد: کمک داور هم در وضعیت خوبی بود و می‌توانست به خوبی تشخیص دهد اما به هر جهت تشخیص داد که صحنه را آفساید اعلام کند. در تصاویر هم مشخص است که تقریبا با هر دو بازیکن روی یک خط هستند و گل تیم نفت در موقعیت آفساید به ثمر نمی‌رسد. البته تشخیص صحنه بسیار سخت بود اما فیفا در اینطور مواقع می‌گوید که کمک داور اگر مطمئن به آفساید بودن نیست، دستور به ادامه بازی دهد. توصیه فیفا این است که داوران همیشه با اطمینان در مورد صحنه‌ها قضاوت کنند.

عسگری در پایان درباره صحنه ای خلعتبری کارت زرد گرفت هم گفت: فغانی به درستی به خلعتبری اخطار داد چرا که وی به تصمیم داور اعتراض کرد اما خطایی که روی خلعتبری اتفاق افتاد را تشخیص نداد. روی خلعتبری خطا انجام شده بود و فغانی در این صحنه اشتباه کرد.

تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس روز جمعه در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر به تساوی بدون گل رسیده بودند.

کد مطلب 2207588

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