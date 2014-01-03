مقابل پرسپولیس تیم برتر میدان بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل نفت پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع شاهد بازی خوبی بودیم. پرسپولیسی‌ها در نیمه نخست زیاد به داخل زمین ما نفوذ نکردند و ما تیم برتر میدان بودیم اما متاسفانه با وجود موقعیت‎های خوبی که در این نیمه داشتیم نتوانستیم به گل برسیم.

وی در خصوص اینکه با توجه به اشتباه داور در دیدار تیم‌های نفت و راه آهن سورینت که باید از زمین اخراج می شد اما به اشتباه بازیکن دیگری اخراج شد، گفت: من فکر می کنم آن اتفاق به دلیل خطای دید داور بود اما چیزی که مسلم است این موضوع به عنوان یک بازیکن به من مربوط نمی شود و مهم این است که امروز مقابل پرسپولیس بازی کردم.

پورعلی گنجی در خصوص اینکه آیا با وجود دعوت سرمربی تیم ملی زیر 22 سال در اردوی این تیم حضور پیدا خواهد کرد، گفت: من بازیکن باشگاه نفت بوده و تابع این باشگاه برای حضور در تیم امید هستم که در حال حاضر نیز باشگاه نفت با حضور من در این تیم مخالفت کرده. به هر حال برای حل این موضوع باید تعامل بین باشگاه نفت و فدراسیون فوتبال ایجاد شود.