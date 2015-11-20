منصوره قلیچی
۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۳

منصوره قلیچی

سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شاهرود و میامی

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی صبح امروز جمعه وارد شهر شاهرود و میامی استان سمنان شد.

                          

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha