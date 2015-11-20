عکس استانی منصوره قلیچی ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۳ دریافت تصاویر منصوره قلیچی سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شاهرود و میامی سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی صبح امروز جمعه وارد شهر شاهرود و میامی استان سمنان شد. برچسبها کاظم جلالی سید حسن قاضی زاده هاشمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مطالب مرتبط روز پرکار وزیربهداشت درشرق استان سمنان/ هاشمی دست به تیغ جراحی شد ساخت ۳۰۰ پلیکلینیک تخصصی در کشور/ حوزه درمان میامی متحول می شود اورژانس هوایی مهمترین نیاز شهرستان میامی است حضور وزیر بهداشت در مناطق محروم شهرستان میامی سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افتتاح شد
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