سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افتتاح شد

سید محمد رضا هاشمی در خلال افتتاح سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با حضور سیدحسن قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزیر بهداشت که از شب گذشته در شاهرود حضور دارد کلنگ زنی و افتتاح چند پروژه و همچنین بازدید از چند طرح بهداشت و درمان را در برنامه خود داشت.

وی با بیان اینکه افتتاح سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی شروع کار وزیر در ابتدای صبح جمعه بود، افزود: این پروژه در یک هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا و با ۱۵میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است.

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به بحث بهداشت و درمان جامعه، از پیگیری های دکتر هاشمی در راستای وضعیت پروژه های عمرانی این شهرستان تقدیر کرد و افزود: حضور وی برای چندمین بار در شاهرود گواه این موضوع است که در این بین پیگیری های مسئولان استان خصوصا دکتر جلالی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی قابل توجه بوده است.

هاشمی حضور در آئین آغاز عملیات اجرایی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود را از دیگر برنامه های وزیر بهداشت در این شهرستان ذکر کرد و افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشستی با مسئولان شهرستان به بررسی وضع بهداشت و درمان منطقه پرداخت.

وی در خاتمه افزود: حضور وزیر بهداشت در شهرستان میامی و بازدید از طرح های بهداشت و درمان تا پایان امروز از دیگر برنامه های هاشمی در شرق استان سمنان خواهد بود.